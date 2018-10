Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei a transmis prin intermediul unui comunicat faptul ca barbatul in varsta de 53 de ani era angajat in cadrul MAI din anul 2007, ca personal civil.

"In data de 14 octombrie, colegii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Petea au descoperit intr-o anexa care apartine sectorului o persoana fara semne vitale. S-a stabilit faptul ca este vorba de un coleg, in varsta de 53 ani, personal civil care isi desfasura activitatea in domeniul administrativ in cadrul sectorului. Au fost anuntate organele de politie din cadrul IPJ Satu Mare si procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare, care au preluat cercetarile. Lucratorul a fost incadrat in cadrul Ministerului Afacerilor Interne din anul 2007 ca personal civil, desfasurandu-si activitatea la Sectorul PF Petea", se arata in comunicat, potrivit Mediafax.

Potrivit unor surse judiciare, barbatul a fost gasit spanzurat de catre colegi. Se pare ca acesta s-ar fi sinucis, motiv pentru care politia face cercetari in acest sens pentru a afla care au fost motivele care l-au determinat sa recurga la acest gest.