Se pare ca intr-o curba foarte periculoasa, barbatul a pierdut controlul motocicletei si a ajuns pe celalalt sens, intrand intr-o masina.

"M-a depasit motocicleta cu viteza si cred ca a pierdut controlul. Am vazut ca Polo-ul vine tot de-o roata, am crezut ca a facut explozie. Cand ne-am oprit am vazut ca era deja sub masina, era mort. A intrat cu viteza mare in curba, a acrosat Polo-ul acela rosu si a ricosat. Zice domnu’ ca nu a avut ce sa faca", a povestit un martor, potrivit stirileprotv.ro.

Desi medicii i-au aplicat manevrele de resuscitare, barbatul nu a mai putut fi salvat.

Autoritatile continua cercetarile in acest caz.