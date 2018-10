Potrivit sursei citate, cele doua tabere au o capacitate de cate 200 de persoane fiecare. In cadrul acestor tabere vor actiona, alaturi de echipele pompieri, si voluntari cooptati de organizatiile neguvernamentale, scrie Agerpres.

Pompierii desfasoara, de asemenea, misiuni de cautare-salvare a persoanelor prinse sub daramaturi la fabrica Iutei, de evacuare a persoanelor recuperate de sub daramaturi la Academia Romana, dar si misiuni de salvare a unor persoane surprinse la inaltime la Fabrica de bere Rahova.

De asemenea, in cadrul exercitiului Seism 2018, o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni de evacuare medicala, a efectuat, in cursul noptii de sambata spre duminica, o misiune de evacuare pe ruta Bucuresti - Cluj pentru transferul a 15 raniti in urma seismului major inregistrat sambata dimineata. Dintre cei 15 raniti, sapte sunt intubati, trei dintre acestia prezentand arsuri.

Pacientii au fost asistati pe timpul zborului de catre o echipa SMURD din cadrul Spitalului de Urgenta Floreasca, formata din medici, asistenti si paramedici militari, ei fiind dusi la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj.

Tot in noaptea de sambata spre duminica, o echipa din Israel, cu peste 100 de medici, a sosit in Romania pentru a participa la exercitiului national "Seism 2018", iar ambulante din Ungaria, Austria si Italia au intrat deja in tara cu acelasi scop.