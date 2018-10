Barbatul suspectat ca a injunghiat doua persoane in gara din Slatina, un barbat de 44 de ani pierzandu-si viata, s-a predat, sambata seara, politistilor de la Transporturi Feroviare din Craiova, informeaza News.ro.

Anchetatorii au stabilit ca, in noaptea de12/13 octombrie, pe fondul consumului de alcool si al unor discutii contradictorii cu una dintre victime din cauza faptului ca acesta i-a facut avansuri unei femeie, Ion Serban a luat un cutit si i-a aplicat barbatului respectiv o lovitura de cutit. In acel moment, in scandal intervine si barbatul 44 de ani, iar Ion Serban ii aplica acestuia trei lovituri de cutit in inima.