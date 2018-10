"Este un exercitiu foarte important, care ne va permite sa vedem cum se face aceasta mobilizare, dar in acelasi timp sa vedem daca in urma acestui exercitiu exista deficiente si cum putem inlatura aceste deficiente. Dupa cum a precizat domnul secretar de stat Raed Arafat, acest exercitiu presupune si participare internationala si se va desfasura pe timpul a cinci zile, 24 de ore din 24. (...) Nu am emotii, am incredere in desfasurarea acestui exercitiu, dar intotdeauna trebuie sa fim foarte bine pregatiti pentru a raspunde acestei provocari si cred ca acest exercitiu ne va permite sa vedem daca sunt anumite probleme", a spus Dancila, in urma participarii la sedinta Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, potrivit Agerpres.

Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a anuntat ca va avea loc o conferinta de presa peste aproximativ o ora, cand vor fi oferite si concluziile sedintei Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta.

El a mai precizat ca alaturi de prim-ministru urmeaza sa viziteze unul dintre locurile de desfasurare a exercitiului, la Academia de Politie.

Potrivit scenariului exercitiului "Seism 2018", sambata, la ora 8,37, in zona Vrancea, s-a produs un cutremur major, cu magnitudinea de peste 7,5 grade pe scara Richter, unde seismica avand ca axa de deplasare Bucuresti - Alexandria - Sofia si Iasi - Chisinau.

Conform scenariului, seismul a dus la distrugerea si avarierea a numeroase cladiri ale administratiei publice centrale si locale, unitati medicale, cladiri de locuit, obiective sociale, precum si a infrastructurii (retele de alimentare cu energie electrica, gaze, statii de tratare si de epurare, sisteme de transport si distributie carburanti, cai de transport rutiere, feroviare).

Potrivit MAI, exercitiul "Seism 2018" isi propune antrenarea tuturor structurilor responsabile de conducere, coordonare si raspuns, la nivel local, regional si national, in cazul producerii unui seism major cu victime multiple.