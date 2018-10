Conform reprezentantilor Politiei Judetene Olt, oamenii legii au fost sesizati in noaptea de vineri spre sambata, prin 112, despre faptul ca in zona garii din municipiul Slatina, a avut loc o altercatie spontana, intre trei barbati, doi dintre acestia fiind loviti cu un obiect intepator.

Un barbat in varsta de 44 de ani si altul de 24 de ani au fost transportati de urgenta la spital. Victima in varsta de 44 de ani a murit in cadrul unitatii medicale din cauza ranilor suferite, iar cealalta a ramas sub supraveghere de specialitate.

Politia face acum cercetari pentru a gasi vinovatul si de asemenea, pentru a stabili modul in care s-au petrecut evenimentele, informeaza News.ro.