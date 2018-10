"Exercitiul (...) are ca menire testarea conceptiei de raspuns la cutremur, modul cum reactioneaza fiecare dintre judetele tarii pentru a veni in sprijin catre zonele care sunt calamitate si (...) modul in care reactioneaza autoritatile din Bucuresti si autoritatile centrale in astfel de situatie. In cadrul exercitiului, urmeaza sa se faca mai multe testari si mai multe scenarii, (...) precum scenariul care a fost pe testarea sistemului de comunicatii si al luarii deciziilor (...), fara sa fie emise ordine", a declarat Raed Arafat, intr-o conferinta de presa, sambata, la sediul MAI, potrivit Agerpres.

El a precizat ca exercitiul "Seism 2018" a fost declansat sambata, la ora 8,37, si se va derula pe parcursul a cinci zile. Conform scenariului, a avut loc un cutremur de 7,5 grade pe scara Richter, care poate fi urmat de mai multe replici. Cutremurul a avut epicentrul in zona seismica Vrancea si a afectat cel mai mult municipiul Bucuresti.

In acest context, au fost alertate toate unitatile subordonate ale IGSU, iar mai multe echipaje de pompieri din tara se deplaseaza spre Capitala. Totodata, la Ciolpani a fost activat Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei.

Exercitiul nu va afecta foarte mult activitatea zilnica din Bucuresti

"Avem centrul municipiului Bucuresti care este cel mai impactat, cel mai afectat, cladirile care sunt cu risc seismic I, construite inainte de 1940. In zona centrala a Capitalei, Universitate - Centrul Vechi, sunt prabusite partial sau total 12 cladiri, conform scenariului pana la acest moment, raniti si persoane afectate (...) - 200 de persoane aproximativ. (...) Zona 2 - intre bulevardul Stefan cel Mare si Calea Dorobanti - prabusite partial sau total 4 imobile de locuit, este avariat un corp de cladire al spitalului Colentina, in care erau internate 50 de persoane. 150 de raniti si aproximativ 350 de persoane disparute - scenariul in acest moment in zona respectiva. Zona 3 - Strada Boteanu - soseaua Colentina - un imobil prabusit si aproximativ 80 de persoane surprinse. Calea Victoriei, Calea Dorobanti, Dacia, Magheru - prabusite doua blocuri de locuinte", a explicat Arafat scenariul exercitiului.

El a mai spus ca in acest exercitiu sunt implicate toate autoritatile, ministerele, Guvernul si Presedintia.

"Acest exercitiu se doreste sa fie jucat cat mai aproape de realitate (...) Nu facem un show (...). O premiera - vom folosi containerele de cautare si salvare care au fost achizitionate recent (...) Exercitiul are un rol de verificare a organizarii, a conceptiei, a diferitelor segmente, a interrelatiei intre noi si alte autoritati, intre ministere si, bineinteles, are si un rol educativ si de instruire si pe partea de cautare, salvare, dar mai ales pe partea medicala, unde ne asteptam sa rulam in cadrul exercitiului peste 3.000 sau 3.500 de persoane, (...) care vor trece prin punctele de prim ajutor si punctele medicale", a explicat Raed Arafat.

Potrivit secretarului de stat, exercitiul prevede ca sambata va avea loc si o sedinta a Comitetului pentru Situatii de Urgenta.

"Va fi stabilita ora ei in comun acord cu doamna prim-ministru si va fi o sedinta (...) in care se vor stabili anumiti pasi importanti in raspunsul la aceasta calamitate", a spus Raed Arafat.

Exercitiul are o dimensiune foarte mare internationala

"Exercitiul urmeaza sa fie observat si monitorizat - urmand sa primim si un raport la sfarsit - de catre colegii de la Uniunea Europeana, de la Comisia Europeana, colegii de la NATO. (...) Si o sa avem si colegi din Statele Unite, de la Agentia Federala pentru Managementul Situatiilor de Urgenta, care urmeaza sa ajunga astazi in Romania si sa participe la monitorizarea exercitiului", a mai aratat Arafat.