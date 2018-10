Se pare ca barbatul de 44 de ani, din judetul Bihor, incerca sa isi repare masina care se defectase, in zona localitatii Sandulesti.

"Un barbat de 44 de ani din judetul Bihor a decedat dupa ce a cazut de pe un pod de la o inaltime de 12 metri intre cele doua sensuri de mers ale Autostrazii Transilvania, in zona localitatii Sandulesti. A fost realizat accesul la victima de catre echipajul SMURD, pe o portiune de cca 300 m de teren accidentat, pentru manevre de resuscitare, insa a fost declarat decesul barbatului. Din primele informatii rezulta ca barbatului i se stricase autoturismul pe timpul noptii, a solicitat asistenta, iar in momentul in care soseau echipajele de specialitate a vrut sa treaca de pe un sens pe altul, fara sa realizeze ca exista un gol intre cele doua sensuri de mers", a mentionat ISU Cluj, potrivit monitorulcj.ro.