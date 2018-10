Studiul, publicat joi in jurnalul Cell Metabolism, a raportat ''semnaturi'' moleculare distincte prezente in cazul persoanelor obeze, indicii ce pot prezice riscul aparitiei diabetului si bolilor cardiovasculare.

Concluzia reprezinta un pas inainte ce poate extinde modul in care medicii si oamenii de stiinta diagnosticheaza si trateaza afectiunile.

Cercetarea, condusa de Amalio Telenti, profesor de medicina genomica la Scripps Research, a demonstrat ca elementele predictive ale aparitiei diabetului si bolilor cardiovasculare in cazul unei persoane care sufera de obezitate se regasesc in metaboliti, molecule ce contribuie la procesele de metabolism, scrie Agerpres.



''Analizand schimbarile metabolice putem identifica indivizii care prezinta un risc crescut de aparitie, in urmatorii ani, a diabetului si bolilor cardiovasculare'', a declarat Telenti.

Cercetatorii au analizat 2.396 de persoane si au descoperit ca obezitatea afecteaza in mod profund modul in care este distribuita grasimea in organism. Ei au descoperit ca anumiti metaboliti sunt asociati cu grasimea intraabdominala, localizata in spatele peretelui abdominal, este asociata cu riscuri pentru sanatate.

Specialistii au identificat in total 49 de metaboliti asociati IMC putandu-se astfel prezice daca o persoana prezinta obezitate, cu o acuratete de 80-90%.

Insa schimbarile metabolice nu reflecta intotdeauna daca o persoana sufera de fapt de obezitate. Exista unii oameni obezi care sunt sanatosi si altii care sunt slabi si prezinta risc de boala, subliniaza studiul.

In loc sa analizeze un singur metabolit sau indicator biologic pentru a estima riscul de imbolnavire, cercetatorii pot combina mai multe metode de evaluare alcatuind astfel o "semnatura" a unei boli. "Am generat o semnatura a obezitatii, insa cu diferite abordari experimentale si algoritmice si am generat totodata mai multi indicatori biologici directionati pentru boli precum diabetul si steatoza hepatica'', a explicat Telenti.