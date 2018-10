"Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, in conformitate cu art. 249 din Codul de procedura penala si art. 20 din Legea 78/2000, in vederea repararii pagubei produse prin infractiuni si pentru garantarea executarii cheltuielilor judiciare, au dispus masuri asiguratorii pana la concurenta sumei de 15.096.000 euro, iar pana in prezent au fost indisponibilizate bunuri in valoare de 2.139.807 euro (bunuri imobile in valoare de 1.973.140 euro si bunuri mobile in valoare de 166.667 euro) detinute de inculpatii Costea Mircea Ionuţ, Mititelu Mihaela, Dascălu Constantin, Boureanu Cristian şi Vlădescu Sebastian.



Inculpatilor li s-a adus la cunostinta continutul ordonantelor privind dispunerea masurilor asiguratorii, in conformitate cu dispozitiile CPP.

Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, in nici o situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie", se arata intr-un comunicat DNA.