Vineri, la primul termen, instanta a stabilit ca dezbaterile in acest caz se vor desfasura pe o durata de aproximativ doua luni.

De asemenea, instanta a pus din oficiu in discutie introducerea in proces a celor care au facut sesizarea impotriva lui Iohannis la CNCD, respectiv SC Jurindex Media SRL, firma care administreaza site-ul Lumeajustitiei.ro, jurnalistul Razvan Savaliuc si deputatul Andreea Cosma.

Procesul a fost amanat pentru ca CNCD sa isi exprime pozitia fata de introducerea de noi parti in dosar, in conditiile in care Consiliul nu a fost reprezentat vineri in instanta.

Pe 9 mai 2018, Colegiul director al CNCD a decis amendarea cu 2.000 de lei a presedintelui Klaus Iohannis, pe motiv ca seful statului a discriminat cand a folosit termenul ''penali'', scrie Agerpres.

''Utilizarea termenului 'penali' de catre presedintele Klaus Iohannis reprezinta discriminare si incalca dreptul la demnitate a persoanelor care se afla in procedura judiciara fara a fi condamnati, potrivit art. 2, alin. 1, si art 15. din OG 137/2000, republicata. S-a aplicat amenda contraventionala in cuantum de 2.000 lei. Vot 5 la 4'', preciza atunci CNCD.

Pe 15 februarie 2018, Klaus Iohannis a declarat ca "niste penali" fac o incercare "disperata" si "jalnica" sa discrediteze DNA si a reafirmat ca aceasta institutie si conducerea ei "fac o treaba foarte buna".

"Avem oare a cata oara un scandal in spatiul public si cred ca de data aceasta destul de multa lume se asteapta sa imi expun opinia in aceasta chestiune. Din punctul meu de vedere, lucrurile se pot rezuma la putine cuvinte: niste penali fac o incercare disperata sa atace si sa discrediteze DNA si conducerea acestei directii. Dupa parerea mea, aceasta incercare este una jalnica si neconvingatoare, iar opinia mea despre munca DNA o cunoasteti, dar imi face placere sa o repet: dupa parerea mea, DNA si conducerea DNA fac o treaba foarte buna, iar acest atac sau aceasta incercare de atac din partea unor penali este de natura sa-mi confirme ca DNA-ul face treaba buna", spunea presedintele intr-o conferinta de presa la Palatul Cotroceni.