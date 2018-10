"Mass-media a publicat in 11 octombrie, informatia conform careia asistenta Mariana Luceanu, care a facut greva foamei alaturi de colegul sau, Daniel Simion, in semn de protest fata de conditiile improprii din Spitalul Universitar, a fost concediata.



Avocatul Poporului reaminteste faptul ca a efectuat o ancheta, in 23 august, dupa discutii avute la acea vreme cu asistentii medicali aflati in greva foamei. La finalul anchetei, in sala de sedinte a fost chemat si Simion Daniel Petrica, insa reprezentantii spitalului nu au dorit sa ia parte la aceasta intrevedere.

Domnul Simion Daniel a sustinut ca atat dumnealui cat si doamna Luceanu Mariana au renuntat la greva foamei, cel putin pana la finalizarea raportului de control al Corpului de Control al Ministrului Sanatatii. De asemenea, a sustinut in continuare ca la nivelul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti sunt o serie de nereguli, fara insa a prezenta vreo dovada ca a sesizat in scris conducerea spitalului sau alte organe abilitate cu privire la existenta acestora.

Fata de cele discutate atat cu conducerea spitalului, cat si cu Simion Daniel, a fost sesizat Corpul de control al Ministrului Sanatatii, de catre Domeniul Drepturile omului, egalitate de sanse intre barbati si femei, culte religioase si minoritati nationale din cadrul Avocatului Poporului, cu solicitarea de a informa cu privire la rezultatul controlului efectuat. Pana in prezent nu s-au primit informatii din partea Corpului de Control al Ministerului Sanatatii", precizeaza sursa citata.