Banat. Pe fondul unei raciri usoare si treptate, intre 15 si 21 octombrie, media va scadea de la 22 la 20 de grade. Regimul termic nocturn va urma o evolutie marcata, de asemenea, prin mici variatii ale mediei temperaturilor minime. Probabilitatea de ploaie va fi in general redusa, iar cel mai probabil ploi pe arii restranse si in general slabe cantitativ se vor semnala in intervalul 18-21 octombrie.

Crisana. Pe fondul unei raciri usoare si treptate, intre 15 si 21 octombrie, media regionala va scadea de la 22 la 20 de grade. Regimul termic nocturn va urma o evolutie marcata, de asemenea, prin mici variatii ale mediei temperaturilor minime. Astfel, aceasta medie se va situa intre 7 si 9 grade, cu o slaba tendinta de scadere pana pe 15 octombrie si de crestere in timpul celei de-a doua saptamani. Probabilitatea de ploaie va fi in general redusa, iar cel mai probabil ploi pe arii restranse si in general slabe cantitativ se vor semnala in intervalul 18-21 octombrie.

Transilvania. Intre 15 si 21 octombrie vor fi scaderi ale valorilor diurne, in medie, de la 20 la 18 grade si cresteri ale mediei temperaturilor minime, de la 4 la 6 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicata in jurul datei de 20 octombrie, iar in rest se va mentine redusa.

Moldova. Intre 13 si 16 octombrie se va inregistra o scadere treptata a temperaturilor, spre 18 grade, medie ce se va mentine cu mici variatii, pana la finalul intervalului. Minimele termice vor creste spre o medie de 9...10 grade pana pe 12 octombrie, in intervalul 13 – 16 octombrie aceasta va scada pana la 5...6 grade, dar ulterior se preconizeaza o crestere de 2 grade. Ploile slabe cantitativ se vor semnala cu totul izolat pana pe 17 octombrie, apoi probabilitatea de aparitie a acestora la nivel local va fi ceva mai ridicata.

Dobrogea. Din 13 octombrie se va semnala o scadere usoara a temperaturilor, spre 18 grade, medie ce se va mentine, doar cu mici variatii, pana la finalul intervalului. Minimele nocturne vor debuta cu medii de 10 grade, dar vor urca spre 12 grade pana in 13 octombrie. Pe intervalul 14 – 19 octombrie vor fi usor mai scazute, la medii de 10 grade, dar cu tendinta de crestere dupa acest episod. Ploile se vor semnala cu totul izolat si vor fi slabe cantitativ in prima saptamana, apoi probabilitatea de aparitie a acestora va fi mai ridicata.

Muntenia. Valorile termice diurne se vor mentine in jurul mediei de 19...20 de grade, iar mediile nocturne vor ajunge la medii de 6 grade si se vor redresa de la jumatatea saptamanii viitoare, spre 9...10 grade. Probabilitatea ca ploile sa fie pe arii ceva mai extinse va creste treptat in timpul saptamanii 14 - 21 octombrie.



Oltenia. Vremea va fi in general frumoasa, cu valorile termice diurne de 19 grade in data de 14 octombrie si pana la finalul perioadei nu vor mai avea variatii semnificative. Probabilitatea ca ploile sa apara slab si izolat va fi mai ridicata dupa data de 18 octombrie.