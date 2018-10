Copiii cu scolioza severa sunt in mare parte purtatori ai unei variante a unei gene ce ingreuneaza procesul de absorbtie celulara a manganului, un nutrient necesar pentru dezvoltarea oaselor si cartilajelor, au observat oamenii de stiinta.

Cazurile de scolioza au tendinta de a se manifesta in cadrul familiilor, insa nu intr-un mod simplu si direct, ceea ce sugereaza ca multe dintre gene detin, fiecare, un mic rol in cresterea riscului de dezvoltare a acestei afectiuni.

Pentru identificarea cauzei, o echipa de cercetatori de la Facultatea de Medicina a Universitatii Washington din Statele Unite a scanat genele a 457 de copii cu scolioza severa si a 987 de copii fara aceasta boala. Ei au descoperit o varianta a genei SLC39A8 la doar 6% dintre copiii sanatosi si la 12% dintre cei cu scolioza severa.



O a doua analiza efectuata pe un grup separat format din 1.095 de copii sanatosi si 841 cu scolioza moderata si severa a descoperit ca cei diagnosticati cu aceasta afectiune prezentau o posibilitate de doua ori mai mare de a fi purtatori ai variantei genei.

Oamenii de stiinta au inmultit pesti zebra cu gena SLC39A8 modificata, iar aceste exemplare au dezvoltat anomalii motorii si la nivelul scheletului.

Cercetatorii au descoperit ca celulele umane purtatoare ale variantei genei absorbeau in mod corespunzator zincul si fierul, insa nu acelasi lucru se intampla si in cazul manganului. De asemenea, oamenii de stiinta au observat un nivel semnificativ mai mic de mangan in corpul subiectilor purtatori ai variantei genei in comparatie cu cei care aveau varianta obisnuita a genei, scrie Agerpres.

Copiii purtatori ai variantei genei nu aveau o deficienta de mangan, insa corpul lor ar putea sa fi incapabil sa utilizeze acest mineral intr-o maniera la fel de eficienta. ''Varianta genei nu impiedica activitatea genei, doar ca aceasta nu mai functioneaza in mod optim'', a explicat cercetatorul Gabriel Haller, unul dintre autorii principali ai studiului.



''Asadar, poate ca majoritatea oamenilor au nevoie de un anumit nivel de magneziu in sange, insa in cazul (prezentei) unei variante defecte a genei, ca aceasta, este nevoie de mai mult'', a spus el.

Scolioza afecteaza intre 2% si 3% din populatia Statele Unite si apare in special la copiii cu varste intre 10 si 15 ani, potrivit Asociatiei neurochirurgilor din Statele Unite.

Manganul este atat un mineral esential cat si o toxina. Dozele mari pot provoca manganism, o problema neurologica permanenta caracterizata atat de tremor si dificultate la deplasare, cat si de simptome psihiatrice precum agresivitate si halucinatii. Mineralul a fost de asemenea asociat cu boala Parkinson, schizofrenia si hipertensiunea. Pe de alta parte, deficitul de mangan poate perturba metabolismul grasimilor si zaharului si poate duce la probleme de crestere, dificultati la deplasare si curbarea coloanei vertebrale.