Solutia ar fi purtarea pijamalelor din lana, care ar fi mai eficienta pentru un somn odihnitor decat numaratul oilor.

O echipa de oameni de stiinta australieni sustine ca lana mentine corpul in ''zona de confort termic'' cea mai favorabila pentru un somn odihnitor.



Cercetatorii au testat aceasta teorie pe doua grupuri alcatuite din persoane tinere, respectiv varstnice.

Studentii cu varste de circa 20 de ani din primul grup au adormit cu patru minute mai devreme, in medie, atunci cand au purtat pijamale realizate din lana merinos. Astfel, ei au adormit in 11 minute cand au fost imbracati in pijamale din lana si in 15 minute cand au purtat haine din bumbac. De asemenea, ei au dormit cu sapte minute in plus, in medie, in cazul in care au avut pijamale din lana.

Studiul realizat pe cel de-al doilea grup a relevat ca pijamalele din lana au avut un impact semnificativ mai mare asupra adultilor cu varste cuprinse intre 65 si 70 de ani. Cei care au purtat haine din lana au adormit dupa 12 minute, iar cei care au avut pijamale din poliester sau bumbac au adormit dupa 27 de minute, scrie Agerpres.



''Nu demult era ceva normal sa se doarma in asternut din lana, iar in prezent stiinta redescopera beneficiile somnului in (haine din) lana'', a declarat dr. Paul Swan, cercetator in cadrul Universitatii Sydney.

''A te bucura de un somn bun a devenit un lucru din ce in ce mai dificil in vremurile moderne, asa ca orice ajuta (in acest sens) este binevenit pentru sanatatea psihica si fizica'', a mai spus cercetatorul.

''Poate nu este o coincidenta ca lana regleaza mult mai bine temperatura corpului mentinandu-l in 'zona de confort termic'. Prin urmare, nu doar ca se adoarme mai repede si mai mult (in lana), dar somnul este mai profund si de o calitate mai buna'', a adaugat Swan.Studiul a fost realizat in Australia pe grupuri formate din 17 studenti si 36 de varstnici.

Temperatura din incaperile in care participantii au dormit a fost de 17 grade Celsius, mentioneaza Press Association.

Concluziile primului studiu, care au aparut in jurnalul Nature And Science Of Sleep au fost publicate pentru a marca ''Wool Week'' (Saptamana lanii), parte a campaniei pentru lana al carei patron este Charles, Print de Wales. Cel de-al doilea studiu, finantat de organizatia Australian Wool Innovation (AWI), nu a fost publicat deocamdata.