Potrivit unui comunicat transmis joi de IPJ Dambovita, politistii au retinut un barbat acuzat ca a violat un minor in varsta de opt ani, iar in urma investigatiilor s-a stabilit ca este vorba despre copilul biologic al suspectului, facut cu sora sa.

Desi barbatul neaga aceste acuzatii, investigatorii spun ca, de la inceputul anului 2014 pana in vara aceasta, copilul ar fi fost abuzat chiar de tatal sau, iar de aceste abuzuri stiau si vecinii.

Conform specialistior, baiatul a suferit o trauma, iar pentru a-si reveni va avea nevoie de o perioada foarte lunga de consiliere. In consecinta, daca barbatul va fi gasit vinovata pentru viol, acesta va risca pana la zece ani de inchisoare, informeaza stirileprotv.ro.

″Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au documentat activitatea infractionala a unui barbat banuit de comiterea infractiunii de viol, fapta savarsita in anul 2014. Cel in cauza a fost retinut pentru 24 de ore, urmand ca pe parcursul acestei zile (joi, n.r.) sa fie prezentat in fata magistratilor cu propunere de arestare preventiva′’, a precizat IPJ Dambovita.