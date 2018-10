Potrivit unui comunicat remis 9am, cercetarea are la baza raspunsurile a 1297 de femei din Romania, esantion reprezentativ la nivel urban. AVON a demarat cercetarea pentru a explora cum si in ce masura se reflecta trasaturile de personalitate ale femeilor in modul in care aleg sa-si poarte sau sa-si aranjeze parul - si deci in personalitatea parului.

Cele mai vulcanice femei

Cat priveste relatiile, femeile cu parul vopsit multicolor sunt de departe cele mai vulcanice (80% dintre acestea), fiind urmate de cele cu parul saten (40%), care prefera sa se exprime mai aprins intr-o discutie.

Blondele si brunetele (60%) sunt cele mai calme, chiar si cand vine vorba de o disputa amoroasa.

Dupa tipul de par, femeile cu parul scurt si cu parul drept sunt mai calme (60%).

Cele mai darnice femei

In ce priveste atitudinea fata de bani, cele mai darnice romance sunt cele cu parul vopsit multicolor sau roscat si cele cu parul scurt.

La polul opus, cele mai strangatoare sunt femeile cu parul mai inchis la culoare (satenele si brunetele). Femeile cu parul cret (54%) sunt mai strangatoare decat cele cu parul drept.

Cele mai optimiste romance

Dintre toate, brunetele si femeile cu parul lung se considera cele mai optimiste.

Cele mai energice sunt cele cu parul mai deschis la culoare - satenele si blondele.

In relatiile cu ceilalti, cele mai sociabile se simt roscatele (36%).

Dupa tipul de par, femeile cu parul cret se pare ca sunt mai optimiste decat cele cu parul drept. Acestea din urma se caracterizeaza cel mai des ca fiind sociabile (31%) si totodata cel mai putin visatoare (6%).

Cele mai sensibile si visatoare femei

Potrivit cercetarii, primele la sensibilitate sunt romancele cu parul multicolor, iar cele mai visatoare sunt roscatele.

Blondele sunt cele care s-au descris ca fiind cele mai putin visatoare si sensibile, la fel si femeile cu parul scurt.

Cele mai muncitoare romance

Cand vine vorba de serviciu, cele mai muncitoare s-au declarat femeile cu parul multicolor (52% dintre acestea), urmate de roscate. La extrema cealalta, cele mai putin muncitoare se simt brunetele (3 din 10 brunete).

La munca, perseverenta este o insusire cu care se identifica cel mai adesea roscatele, iar dupa lungimea parului - femeile cu parul scurt (40% dintre acestea).

Insa si blondele conduc in top: ele sunt cele mai dedicate cand vine vorba de cariera.

60% dintre femei pun egal intre personalitatea lor si a parului

Indiferent de tipul sau culoarea parului, 60% dintre femei considera ca felul in care le arata si isi aranjeaza parul le reflecta personalitatea.

Romancele roscate sunt cele mai convinse ca felul in care le arata si isi aranjeaza parul e oglinda sufletului (76%). Pe ele, culoarea parului le face sa se simta increzatoare. Cat despre blonde, ele se percep drept feminine (39%) si sexy (15%) datorita culorii parului. Efectul acesteia asupra satenelor este ca se cred cuminti (18%), iar brunetelor le induce perceptia ca sunt serioase (20%).

Ce spun psihologii

"Culoarea, lungimea si modul in care femeile decid sa isi aranjeze parul sunt elemente ce pot fi corelate cu diverse aspecte ale personalitatii fiecaruia - nivelul de incredere in sine, temperamentul si chiar valorile dupa care se ghideaza in viata. Pentru femeile care prioritizeaza imaginea de sine, care investesc timp si resurse in schimbari mai dese de look, increderea in sine se bazeaza si pe felul in care isi percep atractivitatea parului. Totodata, in ceea ce priveste temperamentul femeilor care doresc schimbari in privinta culorii, lungimii sau modului in care isi aranjeaza parul, se poate observa o relatie cu dinamismul versus pasivitatea persoanei", a declarat Luminita Barz, doctor in psihologie.

"Tindem frecvent sa plasam ingrijirea completa a parului intr-o zona de rasfat, insa studiul ne confirma ca parul nostru joaca un rol esential in modul in care ne percepem si suntem perceputi, iar atunci cand este frumos si sanatos, el are puterea de a creste increderea in sine a oricarei femei. Tocmai de aceea este foarte important sa ii oferim un ritual de ingrijire complet", a subliniat Ana Nicolae, Sr. PR & Events Specialist AVON Romania.

In calitate de specialist in ingrijirea parului, AVON a initiat aceasta cercetare cu scopul de a investiga in profunzime aspecte legate de personalitatea parului, care merg mai departe de latura fizica sau estetica.