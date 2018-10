Un sobor de preoti, condus de Calinic Botosaneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iasilor, a purtat racla cu moastele Sfintei Parascheva in procesiune. Aceasta a fost apoi depusa intr-un baldachin special amenajat in Curtea Catedralei Mitropolitane, urmand ca preotii sa oficieze slujba de sfintire a apei si Taina Sfantului Maslu, precum si Sfanta Liturghie.

La procesiune au luat parte peste o mie de pelerini, ce au venit inca din ziua precedenta la Iasi pentru a se inchina la racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva. Multi dintre credinciosi sunt din Voluntari, in cursul acestei zile urmand sa ajunga la Iasi 170 de autocare din aceasta localitate.

In prezent, la un rand format pe o distanta de circa 2,5 kilometri asteapta aproximativ 8.000 de pelerini. Prima persoana care s-a inchinat la moastele Sfintei Parascheva a fost o femeie din Piatra Neamt, aflata la Iasi de miercuri dimineata.

Pelerinii care vor merge in aceste zile pentru a se inchina la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva vor putea sa cinsteasca si moastele Sfintei Mari Mucenite Ecaterina. Moastele vor fi aduse special la Iasi, joi seara, de la o manastire din Katerini, Grecia, cu prilejul praznuirii hramului Sf. Cuvioase Parascheva.

Potrivit traditiei, moastele Cuvioasei Parascheva si Sf. Mucenite Ecaterina vor fi scoase vineri seara din Curtea Mitropoliei si purtate in procesiunea ''Calea sfintilor'' pe strazile din centrul Iasiului, dupa care vor fi reasezate spre inchinare in baldachinul special amenajat pe esplanada Catedralei Mitropolitane. Racla va ramane aici pana cand se vor inchina toti pelerinii sositi la Iasi de hramul Sf. Cuvioase Parascheva.

Cunoscuta si sub numele de Sfanta Vineri, Cuvioasa Parascheva s-a nascut in localitatea Epivat, astazi Capul Kaliacra din Tracia, pe tarmul Marii Marmara, in prima jumatate a secolului al XI-lea. Traditia spune ca si-a impartit hainele si hrana cu saracii, desi era mustrata de parintii ei. Dupa moartea acestora, Parascheva a renuntat la avere si a parasit casa parinteasca pentru a intra in monahism la o manastire din apropierea Constantinopolului. De aici a plecat la Ierusalim, retragandu-se apoi in pustiul Iordanului, intr-o manastire de maici, unde a ramas pana la varsta de 25 de ani, dupa care s-a intors in satul sau natal, Epivat, unde a mai trait inca doi ani, in post si rugaciune, scrie Agerpres.

Moastele Cuvioasei au fost pastrate aproape 200 de ani intr-o biserica din Epivat, apoi la Tarnovo, iar in secolul al XVI-lea au fost duse la Constantinopol. In anul 1641, pe 13 iunie, voievodul Vasile Lupu a reusit sa le aduca la Iasi, asezandu-le in biserica Manastirii ''Sfintii Trei Ierarhi''.

Racla Sfintei Parascheva a fost mutata in Catedrala Mitropolitana la sfarsitul secolului al XIX-lea, in 1888, dupa ce moastele au scapat neatinse din incendiul de la Biserica ''Trei Ierarhi".

In prezent, moastele Cuvioasei Parascheva se afla la Catedrala Mitropolitana din Iasi.

Desi Sfanta Cuvioasa Parascheva este sarbatorita in intreaga Patriarhie Romana, ea este considerata ocrotitoarea Moldovei.

Canonizarea Cuvioasei Parascheva a fost hotarata de membrii Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane in anul 1955. Tot atunci a fost stabilita si data de praznuire a Sfintei Parascheva, pe 14 octombrie.