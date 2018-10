"Am copil care a invatat foarte mult, a fost olimpic in aceasta tara si a plecat datorita sistemului si datorita birocratiei din Romania. Da? Deci fata mea a facut Dreptul, a facut masteratul in Madrid si nu vrea sa profeseze in Romania. Si mai mult de atat .., nu, nu semnez nimic. Si niciodata nu voi mai merge la vot in Romania", s-a aratat indignata proprietara patiseriei, conform iasitvlife.ro.

Liderul Miscarii Romania Impreuna a intrebat-o pe femeie cum anume crede ca o sa se schimbe, raspunsul ei fiind: "Deci oricum intotdeauna iese cine se doreste si cine trebuie sa ajunga la putere".

Replica lui Dacian Ciolos nu s-a lasat asteptata: "Nu-i asa. Daca toti credem asa", proprietara patiseriei subliniind ca "asa am ajuns sa credem".



"Nu se mai poate. Pentru ca toti care ajung sus, este o vorba buna a romanului, vor sa mearga numai sa suga ciolanul, sa manance. Deci au ajuns sa roada in asa hal ca nici maduva nu mai are ciolanul respectiv. Pe noi ne roade, cei mici investitori, privatii, platim foarte mult pentru statul roman, da posibilitatea sa dam salarii mai mari la angajati si noi platim enorm de multe dari. Foarte mult! Deci gata, ca eu pierd timpul si pierd clientii. Imi pare rau. Imi pare bine ca v-am vazut", a mai spus femeia, citata de adevarul.ro.