Update 15:05- Transportatorii renunta la protestul declansat joi in conditiile in care nemultumirile acestora vor fi discutate marti, 16 octombrie, intr-o dezbatere la Parlament, a anuntat Federatia Operatorilor de Transport din Romania (FORT).

Activitatea de transport a fost reluata in intreaga tara, incepand cu ora 14.00.

"La interventia conducerii Comisiei de transporturi din Camera Deputatilor, protestul inceput in toata tara de membrii Federatiei Operatorilor Romani de Transport - FORT inceteaza. Domnul Deputat Sorin Bota a comunicat conducerii FORT faptul ca marti, 16.10.2018, are loc o dezbatere avand ca subiect situatia generata de Ministrul Transporturilor si a lansat catre domnul presedinte Augustin Hagiu invitatia de a participa. FORT saluta pozitia exprimata de Comisia de Transport din Parlament, raportat ordinului ce face obiectul protestelor organizate la nivel national si va fi reprezentata la aceasta dezbatere extrem de importanta", se arata intr-un comunicat al federatiei.

"La aceasta ora, in greva au intrat deja transportatorii din 13 judete. La ora 12:00 expira termenul de 48 de ore pe care l-am dat ministrului pentru a retrage acest ordin. Ne asteptam sa se alature grevei tot mai multi transportatori din toata tara. Vom sta in greva pana la retragerea ordinului", a spus Hagiu.

Potrivit acestuia, calatorii au fost informati inca de zilele trecute, prin afise postate in autogari, de protestul care se pregateste. El nu a putut oferi o cifra privind numarul calatorilor care circula pe rutele care vor fi suspendate.



"De asemenea, am informat zilele trecute si prefecturile, prin urmare calatorii nu ar trebui sa ramana pe jos, ei au avut timp sa isi asigure modalitati alternative de transport", a mai spus reprezentantul FORT.

Hagiu a explicat de ce doreste retragerea ordinului respectiv. "Acest ordin distorsioneaza piata. In plus, in Parlament se dezbate in aceasta perioada legea-cadru a transporturilor si ar trebui sa asteptam adoptarea ei pentru a elabora normele de aplicare, cum este, de fapt, acest ordin. Cum sa faci normele inaintea legii?", s-a intrebat el.

Presedintele FORT a aratat si ca, in majoritatea statelor europene, piata este inchisa, iar transportatorii romani nu au acces pe rutele din strainatate.

"Ministrul Transporturilor a mintit. Singurul criteriu care a ramas in ordin este cel privind vechimea parcului auto, insa nu oricine isi ia o masina noua poate opera rute de transport. Au fost scoase toate criteriile cu adevarat importante, precum cel legat de confort, de siguranta pasagerilor, de clasificarea masinilor, de datoriile fata de bugetul de stat", a sustinut Hagiu.

Acesta a subliniat ca transportatorii nu doresc demisia ministrului, pe care il considera un om din interiorul sistemului, ci doresc dialog pentru rezolvarea problemelor.

"Nu ne ajuta cu nimic daca vine un ministru nou"

, a adaugat presedintele FORT.

Intrebat daca, in opinia sa, prevederile din acest ordin favorizeaza anumite interese, el a precizat: "Nu vreau sa comentez pe tema asta si cred ca acest lucru va raspunde la intrebare".

Pe de alta parte, Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) a anuntat deja ca nu va participa la protest, considerand ca cetatenii Romaniei care beneficiaza de transportul rutier de persoane "nu trebuie sa sufere din cauza incercarilor ministrului Transporturilor de a distruge firmele din acest domeniu care au capital romanesc", si a solicitat o intalnire de urgenta cu premierul Viorica Dancila pentru detensionarea situatiei din acest domeniu.



"Niciun membru COTAR nu va iesi maine la protestul anuntat, considerand ca cetatenii Romaniei care beneficiaza de transportul rutier de persoane nu trebuie sa sufere din cauza incercarilor ministrului Transporturilor de a distruge firmele din acest domeniu care au capital romanesc. Decizia referitoare la stabilirea actiunilor ulterioare va fi luata dupa raspunsul pe care-l va da premierul Viorica Dancila", se spune in comunicat.

"Cred ca un lucru este clar: exclusivitatea nu mai poate continua. Nu inseamna ca situatia cea mai defavorabila companiilor al caror interes il inteleg, il respect, si ma refer aici la companiile care opereaza aceste servicii de transport interjudetean prin curse regulate, este legitima. Are legitimitatea sa pana la limita in care incalca alte reguli ale concurentei. Se poate si mai mult decat atat. In viziunea documentelor pe care le avem, cred ca cel putin din punct de vedere teoretic nimeni nu poate contrazice ideea ca o concurenta libera, un liber acces la piata poate fi reglementat si prin aceea ca oricine, oricand, sa poata sa solicite efectuarea unui transport prin curse regulate de pasageri interjudetean", le-a spus marti ministrul transportatorilor prezenti in sala.

"Alte informatii vizeaza vechimea parcului auto destinat transportului rutier de pasageri astazi. Dupa informatiile pe care le avem de la Autoritatea Rutiera Romana, in 2018 au fost licentiate in Romania 637 de autovehicule de transport persoane, din care doar 12 astfel de autovehicule, din 637, sunt destinate transportului interjudetean de persoane, iar 10 sunt licentiate pentru transportul judetean de persoane. Vechimea parcului de autovehicule folosite in acest domeniu, conform statisticilor pe care le avem noi este urmatoarea: privind transportul interjudetean - vechimea medie a parcului de autobuze sub 22 de locuri este anul 2010. Vechimea medie a parcului de autobuze peste 22 de locuri este 2007. Media facuta ne conduce la informatia ca vechimea medie a parcului auto de transport interjudetean este 2009", a mentionat seful de la Transporturi.

Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a afirmat marti, la sedinta publica de dezbatere a proiectului de Ordin pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere, ca exclusivitatea pe piata transportului interjudetean de persoane nu mai poate continua, iar nimeni nu poate contrazice ideea ca o concurenta libera, un liber acces la piata poate fi reglementat si prin aceea ca oricine oricand sa poata sa solicite efectuarea unui transport prin curse regulate de pasageri interjudetean.Potrivit lui Sova, in transportul rutier de persoane contracost exista autorizate 3.618 companii. Aceste companii au licentiate in conformitate cu prevederile legale 27.820 de autovehicule. Dintre cele peste 3.600 de companii, un numar de 325 sunt autorizate in a efectua transport rutier interjudetean, acestea folosind un numar de 2.936 de autovehicule.