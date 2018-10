"In urma administrarii probatoriului, impotriva barbatului a fost dispusa masura controlului judiciar pentru 60 de zile", au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges.

Politistii argeseni au efectuat, miercuri, o perchezitie la domiciliul barbatului, care a fost reclamat de concubina ca a agresat-o si a sechestrat-o timp de mai multi ani.

IPJ Arges a precizat, intr-un comunicat, ca barbatul este banuit de savarsirea infractiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal si violenta in familie, scrie Agerpres.

Conform aceleiasi surse, in urma perchezitiei au fost ridicate, in vederea continuarii cercetarilor, mai multe sisteme informatice. Dupa finalizarea descinderii, barbatul a fost condus la sediul Sectiei de Politie Rurala Rucar, pentru audieri.

Ancheta a fost declansata dupa ce o femeie de 33 de ani, originara din judetul Iasi, a trimis in urma cu o saptamana la gradinita, in pachetul cu mancare al fiicei sale, un biletel in care scria ca este sechestrata de concubinul ei. Ulterior, atat femeia, care prezenta urme de violenta, cat si fiica ei de cinci ani au fost plasate intr-un centru al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges.

