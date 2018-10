Banescu precizeaza ca nu a vorbit despre asocierea Bisericii Ortodoxe Romane cu vreo parte a spectrului politic, "asa cum au insinuat unele titluri de presa, ci despre felul in care, in mass-media si in opinia publica, referendumul a fost asociat in mod fals si fortat cu o persoana".

"In cadrul unei emisiuni de radio a postului RFI care a fost citata ulterior in presa am mentionat, intre alte explicatii ale rezultatului recentului referendum, faptul ca acesta a fost in mod fals si insistent asociat, de catre presa, cu o anumita persoana politica, ceea ce a dus la politizarea demersului si a provocat retinerea unor oameni de a se prezenta la urne", explica Banescu, intr-un comunicat transmis miercuri, potrivit Agerpres.

El spune ca "citatul exact este 'Al doilea element a fost asocierea acestui referendum cu un anumit personaj politic. S-a spus clar ca 'este referendumul lui".

"La intrebarea redactorului: 'Cine este X?', am raspuns: 'Evident, cei care au spus asta in spatiul public s-au referit la domnul Dragnea, pe care l-au asociat in mod insistent cu acest referendum, ignorand faptul ca actualii guvernanti erau obligati sa organizeze acest referendum'. Asa cum se poate vedea, raspunsurile mele nu contin niciun fel de judecare a nimanui, ci doar constata una dintre explicatiile participarii reduse la referendum. De asemenea, nu am vorbit despre asocierea Bisericii Ortodoxe Romane cu vreo parte a spectrului politic, asa cum au insinuat unele titluri de presa, ci despre felul in care, in mass-media si in opinia publica, referendumul a fost asociat in mod fals si fortat cu o persoana", mai sustine purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu.

Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat miercuri ca se abtine "cu foarte mare greutate" sa comenteze pozitia Bisericii Ortodoxe Romane, conform careia esecul referendumului pentru familie consta in politizarea acestuia, dar si in asocierea evenimentului cu liderul social-democrat.

"Am vazut asta. Eu sunt om crestin ortodox si sunt un om religios, nu practicant. Sunt un om religios si foarte respectuos. Cu foarte mare greutate ma abtin sa dau raspuns la acele ziceri. Cu foarte mare greutate si doar din respect", a declarat Dragnea la Parlament.