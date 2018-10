"Premise ale exploatarii gazelor naturale din Marea Neagra

1. In Marea Neagra exista zacaminte de cca 200 miliarde mc si daca va incepe exploatarea productia va fi de cca 6 - 7 miliarde mc/an.

2. Romania nu are capacitate sa consume in economia proprie gazele din Marea Neagra. In anul 2017 consumul de gaze al Romaniei a fost de 11,8 miliarde mc din care 10,6 miliarde productie proprie si 1,2 miliarde import Gazprom.

3. In 2019 ROMGAZ va incepe exploatarea unui nou zacamant de gaze naturale cu un volum de cca 30 de miliarde mc, ceea ce va asigura acoperirea integrala a cantitatii necesare de gaze a Romaniei. (situat la nord de Galati).

4.OMW, EXXON, LUKOIL sau Black Sea Oil and Gas, au investit in prospectare si forare la mare adancime aproximativ 2,5 miliarde USD iar pentru aducerea gazelor din mare la uscat si livrarea acestora in sistemul de transport al TRANSGAZ, va fi necesara o investitie de cel putin alte 5 miliarde USD.

Companiile petroliere sunt interesate sa vanda gazele pe piata romaneasca ceea ce va permite aplicarea celui mai mic pret avand in vedere ca se diminueaza distanta de transport pe conducta . Pe de alta parte, concesionarii sunt ingrijorati de faptul ca piata romaneasca nu poate absorbi nimic din productia de gaze din Marea Neagra, in lipsa unor proiecte care sa genereze cresterea consumului. In acelasi timp, companiile petroliere sunt interesate sa vanda gazele prin contracte pe termen lung.

5.Romania poate utiliza resursele de gaze naturale din Marea Neagra pentru relansarea unor ramuri industriale, dar si pentru cresterea calitatii vietii populatiei.

6.Urmare a cumpararii de catre TRANSGAZ a operatorului de gaze din R.Moldova, Romania are obligatia sa asigure necesarul de 1,5 miliarde mc/an pentru tara vecina.

7.Eventual excedent de gaze naturale al Romaniei, poate fi exportat pe infrastructura existenta in Bulgaria si Ukraina.

8. Gazele naturale sunt cea mai putin poluanta hidrocarbura.

9.Legat de capacitatea noastra de a fi un jucator pe piata europeana a gazelor naturale, fac urmatoarele precizari: prin rezervele de gaze naturale onshore si offshore de care dispune, Romania nu poate fi un concurent pentru GAZPROM care in 2017 a extras 470 miliarde metri cubi gaze din care 180 miliarde metri cubi il reprezinta exportul in Uniunea Europeana si Turcia. Mai mult, pe termen mediu, Gazprom evalueaza o crestere a productiei anuale la 550 miliarde metri cubi. In aceste conditii, Romania nu poate influenta politica de preturi a GAZPROM pe piata regionala si cu atat mai putin pe piata europeana.

In aceste conditii, pentru gazele din Marea Neagra avem 3 optiuni:

1. Sa le vindem ca simpla materie prima ;2. Sa nu le exploatam, datorita conditiilor fiscale impuse prin redevente si taxe de catre Statul Roman ;3. Sa le folosim in economia nationala relansand unele ramuri industriale, dar si pentru incalzirea locuintelor.

Daca vrem sa le vindem, mergem pe varianta de taxe si redevente propusa de Calin Popescu Tariceanu. Sigur, Victor Orban se va bucura de un nou cadou, ceva mai mare decat Fundatia Gojdu, din partea lui Calin Popescu Tariceanu , iar Romania va avea rangul de „teava” prin care se va scurge materia prima catre Ungaria si Austria.

Daca vrem sa nu exploatam gazele naturale din Marea Neagra, mergem pe varianta de redevente si taxe pe care le propune Liviu Dragnea, pentru simplul motiv ca pretul gazelor naturale din Marea Neagra va fi mult prea ridicat fata de pretul pietei.



Daca vrem sa le folosim gazele din Marea Neagra pentru valorificare preponderent in economia romaneasca, vom armoniza redeventele si taxele pentru ca gazele din Marea Neagra sa ajunga pe piata nationala la un pret competitiv pentru economia romaneasca. Pentru a determina nivelul corect al redeventelor si taxelor care trebuiesc impuse operatorilor din Marea Neagra, trebuie sa stim ce vrem sa facem cu aceste gaze plecand de la premisa ca vom avea un excedent anual de aproximativ 6 - 7 miliarde metri cubi gaze naturale.

Si iata cateva proiecte care pot asigura cresterea consumului de gaze al Romaniei asigurand acoperirea si achizitionarea productiei de gaze din Marea Neagra si care ar avea un mare impact economic si social:

1. Dublarea numarului de locuinte conectate la reteaua de gaze naturale. Azi , doar 32% din cele 8 milioane de locuinte sunt racordate la reteaua de gaze naturale. Consumul ar creste cu cca 3,5 miliarde mc/an. Finantarea din fonduri europene pentru dezvoltare regionala.

2. Relansarea industriei petrochimice care utilizeaza ca materie prima gazele naturale pentru productie de ingrasaminte, metanol, rasini si alte produse de petrochimie. Actualmente avem 5 combinate petrochimice care au aviz de mediu pentru functionare dar care sunt oprite. Repornirea acestor combinate ar fi un element important in procesul de industrializare a tarii.

Anul trecut, Romania a important produse petrochimice in valoare de 2,6 miliarde euro din care numai ingrasaminte pentru agricultura in valoare de 600 milioane Euro. Cresterea consumului de gaze, daca se reporneste petrochimia, ar fi de 2,5 miliarde mc/an iar eventual retehnologizarea combinatelor petrochimice poate fi finantata prin ajutor de stat si fonduri europene.

3. Trecere pe gaze a tuturor termocentralelor care funtioneaza acum cu pacura. Finantare din fonduri europene.

4. Conectarea Republicii Moldova la reteaua de gaze a Romaniei prin realizarea Gazoductului Iasi-Ungheni-Chisinau. Ar asigura o crestere a consumului de 1,5 miliarde mc/an. Finantat se poate face din fonduri europene si din resurse proprii ale TRANSGAZ.

5. Realizarea a zece statii de comprimare a gazelor naturale (GNC) si introducerea GNC ca si combustibil in transportul urban dar si pentru incalzirea localitatilor izolate. Finantarea se poate face din fonduri europene.

6. Constructia unei termocentrale cu doua grupuri si o putere instalata de cca 900 Mgw. Costul investitiei este de aproximativ 800 milioane Euro si poate fi finantata din fonduri europene.



In lipsa unor proiecte viabile, care sa creasca potentialul de consum al economiei romanesti, gazele vor fi pur si simplu exportate, fara a contribui la consolidarea potentialului economic al tarii.

Negocierile si deciziile cu privire la redevente si taxe suplimentare pentru gazele exploatate offshore nu sunt nici in atributiunile presedintilor PSD si ALDE si nici in atributiunile presedintilor Camerei Deputatilor si a Senatului.

Este insa o responsabilitate majora a Guvernului Romaniei si a specialistilor, sa stabileasca nivelul optim al redeventelor si a taxelor suplimentare, astfel incat, gazele din Marea Neagra sa ajunga la un pret competitiv pe piata romaneasca si sa le supuna aprobarii Parlamentului Romaniei cu o argumentatie solida si convingatoare, astfel ca “Legea offshore” sa fie o lege buna si in interesul Romaniei si al romanilor", a scris Traian Basescu pe Facebook.