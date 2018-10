Educatia din Romania se bazeaza in continuare pe teoretizare, asadar temele trebuie tratate extrem de serios, atat de cei mici, cat si de cei mari. Asa ca daca vrei sa ii oferi pustiului tau cele mai bune conditii pentru a invata, citeste acest articol pana la final, pentru ca ti-am pregatit o lista cu cele mai utile gadget-uri pentru scoala si acasa, necesare procesului de invatare.

1. Laptop

2. Tableta

3. Hard extern

Inceperea scolii este un prilej cat se poate de potrivit pentru a-i cumpara celui mic un laptop, pentru ca netul face minuni in procesul de invatare al celor mici, atunci cand este utilizat asa cum trebuie. Pentru ca poti gasi absolut orice informatie, indiferent de materia pentru care copilul tau trebuie sa pregateasca. Mai mult decat atat, ii va veni mult mai usor sa memoreze anumite notiuni si chiar sa le reia, ori de cate ori va simti ca este nevoie. Apoi, dupa teme, pustiul tau se va putea relaxa jucandu-se jocurile sale preferate, direct pe net, alaturi de colegii sai de clasa.Fiind un gadget incredibil de ergonomic, pe care cel mic il poate lua fara probleme cu el la scoala, tableta asigura acces rapid la net, fiind usor de transportat si usor de utilizat. Mai mult decat atat, in cazul in care cursurile de la scoala sunt accesibile si pe format digital, tableta ii permite celui mic o pozitie comoda, in timpul orelor de studiu. Tine cont de faptul ca, spre deosebire de ecranul laptopului, ecranul tabletei este mult mai expus socurilor externe, asa ca iti recomandam sa ii cumperi si o husa de protectie.Un spatiu de stocare extern poate fi un prieten foarte bun al celui mic, fiind alaturi de el de fiecare data cand o tema, un curs sau un proiect trebuie prezentate in fata intregii clase, insa netul din sala de curs nu permite o descarcare rapida a fisierului de pe net. Nu doar lectiile celui mic pot fi stocate pe hardul extern, ci si poze de la serbarile de Craciun, sau din excursiile in care pustiul merge alaturi de colegii sai de clasa.

Iata gadget-uri extrem de utile pentru un nou inceput de an scolar, indiferent de clasa in care cel mic se afla. Tehnologia a evoluat extrem de mult in ultimii ani, iar educatia este un domeniu care nu a fost ocolit de progresele tehnologice. De aceea, elevii de astazi au acces mult mai usor la resurse, in cel mai scurt timp posibil, pentru ca notiunile teoretice pe care trebuie sa le invete (indiferent de materie) sa fie asimilate cu o mai mare usurinta.

Daca vrei sa ii cumperi celui mic un laptop, o tableta sau un hard extern, insa fondurile pe care le ai in acest moment nu iti permit acest lucru, afla ca poti aplica pentru un credit nebancar. Rapid, flexibil si 100% online, un credit nebancar iti poate pune la dispozitie in doar 2 ore pana la 2000 de lei, pentru cheltuielile urgente pe care trebuie sa le faci odata cu inceperea scolii celui mic.

Nu trebuie decat sa aplici online pentru acest tip de credit, lucru care nu iti va lua mai mult de aproximativ 7 minute, iar in cazul in care suma ceruta este aprobata, primesti banii in 2 ore. Fara garantii sau giranti, fara nevoia de a te imprumuta de la apropiati, un credit nebancar iti asigura banii necesari pana la salariu, pentru ca cel mic sa poata studia in liniste, pentru absolut orice materie in parte.