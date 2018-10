Ciobanii il acuza pe ministrul Petre Daea ca ar fi format "o mafie", cu un grup restrans de persoane, care coordoneaza afacerile cu oi in tara, atragand atentia, totodata, asupra fraudelor care ar avea loc in Romania la acordarea subventiilor si a accesului la pasuni, dar semnaland si nereguli din partea medicilor veterinari. "Pentru niste bani pe care ii primesti, te forteaza sa primesti niste animale care nu sunt certificate sanitar veterinar, sa le introduci in efectivele tale si iti imbolnavesti astfel animalele. (..) Nu mai avem unde sa ne vindem animalele. Ce ati construit? Ati promovat oaia pentru ce? Pentru restaurante si carciumi in Bucuresti? Nu avem un abator. Tot ce se taie in Romania se taie la negru", arata ciobanii, potrivit hotnews.ro.

Dupa ce oierii au amenintat ca nu au de gand sa plece din fata Ministerului Agriculturii pana cand nu vor fi primiti la discutii, s-a decis ca miercuri dupa-amiaza sa aiba loc o intrevedere cu ministrul Agriculturii, urmand ca vineri sa se organizeze o sedinta la care vor participa si sefii de federatii si asociatii, noteaza b1.ro.