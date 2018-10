Barbatul de 37 de ani este banuit de savarsirea infractiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal si violenta in familie.

In urma perchezitiei au fost ridicate, in vederea continuarii cercetarilor, mai multe sisteme informatice.

Barbatul a fost condus la sediul Sectiei de Politie Rurala Rucar, pentru audieri, scrie Agerpres.

Ancheta a fost declansata dupa ce o femeie de 33 de ani, originara din judetul Iasi, a trimis in urma cu o saptamana la gradinita, in pachetul cu mancare al fiicei sale de cinci ani, un biletel in care scria ca este sechestrata de concubinul ei. Ulterior, atat femeia, care prezenta urme de violenta, cat si fiica ei, au fost plasate intr-un centru al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges.

Femeia l-a cunoscut pe barbat pe internet

Andreea (34 de ani) l-a cunoscut pe agresorul ei pe internet, in anul 2012 si a decis sa se mute impreuna cu acesta, in Rucar, judetul Arges. La acel moment, ea era casatorita si avea doi copii, de 5, respectiv 6 ani. Femeia i-a luat cu ea pe cei mici, dar dupa un an a decis sa ii incredinteze spre crestere tatalui lor. In anul 2013, ea a nascut o fetita si, la scurt timp, a inceput calvarul. Concubinul a inceput sa o bata constant, i-a luat telefonul mobil, i-a interzis accesul la internet si sa paraseasca locuinta neinsotita de el. Mai mult, povesteste ea, barbatul a amplasat si camere de supraveghere in locuinta, pentru a vedea mereu ce face si daca incearca sa fuga.

"Sesizarea legată de cazul de la Rucăr a venit miercurea trecută, pe 3 octombrie. Sesizarea făcea referire la un caz de violenţă. Femeia respectivă a pus un bileţel în pachetul fetiţei, bileţel în care făcea referire la mai multe acte de violenţă ale concubinului asupra sa. Bileţelul a ajuns la educatoarea de la grădiniţă, iar aceasta ne-a sesizat pe noi. Ulterior, cercetările s-au extins şi pentru fapta de privarea de libertate, faptă ce se pedepseşte cu închisoare până la 7 ani. Bărbatul are 39 de ani, este cercetat în libertate. Femeia şi fetiţa ei de cinci ani au fost internate într-un centru de ocrotire a victimelor violenţei în familie", a declarat Florin Popa, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Arges, potrivit adevarul.ro.