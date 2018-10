UPDATE 12:28 - Tanarul se numea Teodor Suteu si este fiul unui militar de la Brigada 282 Infanterie Mecanizata. Teodor finalizase in aceasta vara studiile universitare la Londra, cu note foarte mari si se pregatea de master.

Potrivit IPJ Vrancea, au fost doi tineri care s-au urcat pe tren pentru a-si face selfie. Unul dintre ei, in varsta de 24 de ani, a scapat doar cu arsuri minore la mana, insa tanarul de 22 de ani a murit.

"In aceasta dimineata, in jurul orei 4.10, in urma unui apel primit la numarul de urgenta 112, pompierii militari au fost solicitati sa intervina pe Bulevardul Garii din Focsani, pentru degajarea unei persoane electrocutate ramasa blocata pe o garnitura de tren. La locul evenimentului s-au deplasat o autospeciala de stingere cu apa si spuma. Fortele de interventie au actionat dupa intreruperea curentului electric, pentru coborarea de pe acoperisul vagonului a barbatului de 22 de ani", au transmis si reprezentantii ISU Vrancea, potrivit Adevarul.ro.