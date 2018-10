Autoritatile bulgare nu cred ca cetateanul roman retinut este autorul asasinarii jurnalistei bulgare Victoria Marinova, a afirmat Theodor Atanassov, seful Politiei din orasul Ruse.

"Avem in detentie un individ al carui alibi se confirma si nu este suspectat de comiterea crimei", a declarat Theodor Atanassov, citat de publicatia Dnevnik.

Surse din cadrul Politiei romane au declarat pentru ca, luni seara, in orasul bulgar Ruse, in zona in care a fost comisa crima, a fost identificat un cetatean roman, care nu a putut justifica motivul pentru care se afla la acea ora in acel loc, motiv pentru care a fost considerat suspect si condus la sectia de politie pentru verificari, informeaza Mediafax.