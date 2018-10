"Gasesc cuvintele lui Elie Wiesel foarte potrivite pentru a descrie ceremonia noastra de astazi: «Fara memorie, nu exista cultura. Fara memorie, nu ar exista nici civilizatie, nici societate, nici viitor».

Asa cum se stie, punctul final al retoricii antisemite a fost uciderea a milioane de evrei, insa nu trebuie sa omitem pasii care au fost facuti pana acolo. Dictaturile europene au actionat sistematic pentru privarea acestor oameni de o serie de drepturi si libertati.

In Romania, antisemitismul s-a manifestat, initial, prin cultivarea, in societate, a urii nesabuite fata de cei cu o identitate culturala diferita de cea a majoritatii. Cetatenii au fost instigati unii impotriva altora, iar evreii romani au fost demonizati si transformati in tinte.



In paralel, a fost adoptata o legislatie antisemita, care a generat excluderea treptata a evreilor din viata economica si culturala a tarii, deschizandu-se, astfel, calea deportarilor si a crimelor.

Acest tip de politici sunt, astazi, de neconceput pentru o societate puternic atasata de principiile democratice si ale statului de drept. Discriminarea unei minoritati doar pe baza faptului ca nu are aceleasi credinte, valori, religie sau origine ca majoritatea reprezinta o abordare care ne duce cu gandul la anii intunecati ai dictaturilor.

Atunci cand pacea sociala este pusa in pericol, si avem, din pacate, suficiente exemple in acest sens in ceea ce s-a intamplat in Romania ultimelor saptamani, in pregatirea referendumului pentru modificarea Constitutiei, este nevoie de o abordare matura si o deschidere catre dialog a tuturor actorilor relevanti din societate.



Primul pas catre restabilirea pacii sociale este abandonarea discursului urii si asumarea faptului ca numai prin toleranta putem depasi, impreuna, acele falii care risca sa ne dezbine.

Sa lasam trecutului toate aluviunile de ura, indignare, ganduri negre si sa ne indreptam energiile catre viitorul nostru! Sa facem pentru toti romanii o tara in care sa traim in buna intelegere, fara spaime si tulburari provocate de pericole imaginare!

Romania apartine tuturor romanilor! Desi diferiti, suntem toti romani si vrem sa mergem mai departe impreuna intr-o tara care si-a insusit si respecta principiile si valorile comune europene", se arata in mesajul sefului statului.