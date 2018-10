"Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 49 din Constitutia Romaniei privind protectia copiilor si a tinerilor.

Mass-media a prezentat, in 19 septembrie 2018, o situatie alarmanta existenta in orasul Campia Turzii, unde a patruns in randul tinerilor un drog de mare risc, denumit "Zombie". Imaginile surprinse de presa locala arata mai multi tineri care par a fi sub influenta drogurilor si care zac prabusiti pe trotuare si prin parcurile localitatii, tineri despre care presa a relatat ca au ajuns, in cele din urma, in stare grava, la spital.

Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate au declansat o ancheta cu privire la aceasta situatie. Din primele rezultate, se pare ca a reiesit ca tinerii ar fi consumat un drog nou introdus pe piata consumatorilor de droguri din Romania, extrem de periculos, denumit sugestiv «Zombie»", se arata intr-un comunicat.