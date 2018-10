"Sunt mai multe cauze pentru neintrunirea cvorumului: politizarea evenimentului, asocierea referendumului cu Liviu Dragnea, neclaritatea intrebarii puse in cadrul referendumului. (...) Nu este infrangerea Bisericii, este a celor care s-au lasat captivi indiferentei personale, ignorarii mizei acestui referendum si manipularilor in special din mediul online. (...) A fost o onoare sa sustinem o tema civica de o asemenea amploare", considera Vasile Banescu.

De asemenea, el a facut si cateva precizari pe marginea subiectului adoptiei de copii de catre cuplurile formate din persoane de acelasi sex.

"Cred ca nu se va ajunge in societatea romaneasca la adoptia de copii de catre cuplurile homosexuale. Este o tema excesiv fluturata de unii. Nu consider ca acesta este un pericol iminent, dar nu subestimez influenta ideologica care punctual este adesea foarte intens promovata de varfurile ideologiei LGBT-iste. Stim ca nu doar la noi, dar mai ales in spatiile apusene, aceasta ideologie este una reala, manifestata intens", a mentionat el, citat de digi24.ro.