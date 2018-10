"Holocaustul reprezinta cea mai tragica pagina din istoria umanitatii, iar astazi, gandurile noastre pioase se indreapta catre victimele cruzimii declansate de politicile antisemite. In urma cu 77 de ani, evreii romani erau obligati sa renunte la o viata normala si sa infrunte conditiile inumane din lagarele si ghetourile transnistrene. Avem datoria de a pastra nealterata memoria victimelor si de a evita repetarea unor astfel de atrocitati, care ne-au pervertit sufletele si ne-au mutilat istoria.

Recuperarea memoriei Holocaustului, precum si combaterea antisemitismului au reprezentat, pentru tara noastra, obiective prioritare in ultimul deceniu si jumatate, iar rezultatele sunt insemnate. Avem o legislatie foarte bine definita, care interzice organizatiile si simbolurile cu caracter fascist, rasist si xenofob, iar principiile egalitatii si nediscriminarii sunt consfintite prin Constitutie. In domeniul educational, s-au inregistrat progrese semnificative, iar pentru o intelegere aprofundata a istoriei comunitatii evreiesti din tara noastra, este in curs de intemeiere Muzeul National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania. Pe plan international, Romania este direct implicata in eforturile de combatere a antisemitismului.

In mai putin de trei luni, vom prelua Presedintia Consiliului Uniunii Europene, mandat care va avea ca obiectiv inclusiv consolidarea valorilor europene si contracararea antisemitismului, rasismului si intolerantei. Facem acest lucru constienti de urgenta si importanta vremurilor pe care le traim, in care populismul, sovinismul, extremismul si iliberalismul reprezinta amenintari primejdioase care pun in pericol securitatea si pacea din Europa si care pot fi combatute doar prin promovarea solidaritatii si a coeziunii intre statele membre. Democratia, libertatea, pacea, diversitatea si respectul fata de drepturile omului reprezinta valorile fundamentale ale constructiei europene pe care trebuie sa le aparam cu toata energia. Noua, europenilor, istoria ne-a demonstrat din plin ca abaterile de la aceste fundamente solide genereaza ura, violenta si moarte.

2018 este anul in care marcam Centenarul Marii Uniri, un bun prilej de a evalua cu foarte mare atentie istoria ultimului secol, cu bune si cu rele. Intoleranta, rasismul, radicalismul si xenofobia, apoi incalcarea sistematica a statului de drept si a drepturilor omului au condus la 50 de ani de dictatura si indepartare de aspiratiile Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. Sa invatam si cum a putut fi realizata Marea Unire, dar si cum a fost posibil ca in Romania sa se dezvolte regimuri politice totalitare. Dovedind ca ne-am insusit lectiile trecutului, Romania trebuie sa ramana, si in al doilea secol de modernitate, puternic atasata principiilor democratice.

Fie ca memoria victimelor sa ramana vesnic in inimile noastre!", se arata in mesajul sefului statului.