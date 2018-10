Accidentul s-a petrecut in dreptul comunei Paulesti, pe DN 1, la cativa kilometri de municipiul Ploiesti.

Din primele informatii se arata ca in accident au fost implicate trei masini, cauza producerii acestuia fiind nerespectarea distantei in timpul deplasarii.

In urma impactului dintre cele trei masini, doua femei cu varste de 73 si 45 de ani au fost gasite incarcerate. Una dintre acestea era decedata cand au ajuns salvatorii la fata locului, iar in cazul celei de-a doua, aflata in stop cardio respirator, s-au facut manevre de resuscitare insa fara succes.

O a treia victima, un barbat, a fost transportata la spital, cu leziuni, informeaza News.ro.