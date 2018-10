Campania a fost lansata de asociatia Paris Animaux Zoopolis, care isi propune sa apere drepturile tuturor animalelor, indiferent de preferintele oamenilor fata de acestea.

Posterele afisate in statiile de metrou prezinta imagini cu sobolani 'dragalasi' si atrag atentia ca acestia 'sunt fiinte sensibile', care pot 'sa simta emotii'.

Campania le cere autoritatilor sa renunte la planul de deratizare despre care acestea spun ca vizeaza imbunatatirea sanatatii publice.

'Sobolanii nu ar trebui vazuti ca sinonimi cu mizeria', a sustinut Philippe Reigne, cofondator al asociatiei, explicand ca, in realitate, sobolanii ajuta la reducerea cantitatii de gunoaie prin faptul ca mananca in jur de 7 kg de resturi in timpul vietii, potrivit publicatiei The Telegraph.

Se estimeaza ca in Paris traiesc circa 4 milioane de sobolani, numarul lor depasind cu mult populatia capitalei franceze.

Sobolanii pot fi vazuti misunand pe strazi, in parcuri, in statiile de metrou, mai ales cand au loc inundatii sau cand lucrari majore de infrastructura ii gonesc din locurile lor obisnuite. Imagini cu sobolani infestand orasul si speriind oameni nu sunt deloc neobisnuite pe retelele de socializare.

Autoritatile duc de multa vreme o lupta impotriva acestor animale, cu diferite mijloace, precum folosirea de capcane si otrava sau blocarea gurilor de canalizare. La sfarsitul lui 2016, mai multe parcuri au fost chiar inchise pentru a putea fi curatate mai eficient de populatia in crestere de sobolani.

Autoritatile au introdus in ianuarie un plan de combatere a inmultirii sobolanilor, plan pentru care au alocat 1,7 milioane de euro. Recent, au prezentat rezultatele, aratand ca pana in iulie au fost efectuate 4.950 de operatiuni de deratizare, iar in 200 de parcuri si 600 de imobile au fost realizate tratamente impotriva sobolanilor.