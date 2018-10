"Biserica Catolica din Romania, dupa desfasurarea referendumului din datele de 6-7 octombrie 2018, in calitatea sa de 'mama si invatatoare', prin vocea episcopilor sai, reafirma cu tarie ca la temelia familiei se afla casatoria liber consimtita dintre un barbat si o femeie", se afirma intr-un mesaj al episcopilor catolici din Romania transmis Agerpres.

De asemenea, Biserica Catolica incurajeaza deschiderea fata de viata a parintilor si ii insoteste pe acestia in grija lor pentru educatia copiilor.

"In lumina invataturii lui Cristos, casatoria dintre un barbat si o femeie este intarita si sigilata de Taina Sfintei Cununii pe care Biserica o confera tuturor celor care o cer cu inima sincera si care sunt dispusi sa traiasca dupa exigentele Evangheliei de fidelitate, respect, ajutor reciproc, indisolubilitate a iubirii. De asemenea, Biserica incurajeaza deschiderea fata de viata a parintilor si ii insoteste pe acestia in grija lor pentru educatia copiilor. Imploram ajutorul si milostivirea lui Dumnezeu Unul si Intreit peste toate familiile de acum si din viitor din tara noastra si din lumea intreaga, iar mijlocirea Sfintei Maici a lui Dumnezeu sa ne obtina bucuria trairii cu demnitate, in pace si buna intelegere", se mai arata in mesajul episcopilor catolici din Romania.