"Un succes nedeplin ne cheama la mai multa speranta si lucrare.

In urma invalidarii referendumului din 6-7 octombrie 2018 pentru redefinirea casatoriei, Patriarhia Romana indeamna la unitate spirituala si la apararea in continuare a familiei binecuvantate de Dumnezeu.

Cu prilejul referendumului, Biserica Ortodoxa Romana si-a implinit misiunea ei civica si morala in spatiul public, unde a afirmat si aparat identitatea si valoarea familiei ca institutie umana creata si binecuvantata de Dumnezeu. In acest sens, multumim celor aproape patru milioane de cetateni romani care au raspuns pozitiv prin participarea lor la vot.

Atitudinea pe care romanii si-au asumat-o, prin participare la vot sau prin neprezentare la vot, trebuie respectata si analizata, iar democratia bazata pe libertatea civica trebuie cultivata mai intens prin informare corecta si permanenta privind tema dezbatuta public.

Desi referendumul recent nu a fost validat, totusi acesta ne-a oferit posibilitatea de a cunoaste gradul de secularizare al societatii romanesti de astazi, precum si principalele pozitionari din societate privind afirmarea si apararea valorilor morale bazate pe credinta in Dumnezeu si istoria bimilenara a poporului roman.

In acest context social, Biserica Ortodoxa Romana are datoria de a sustine si promova in continuare familia binecuvantata de Dumnezeu si valorile credintei crestine", se arata intr-un comunicat transmis de Biroul de Presa al Patriarhiei Romane, potrivit Agerpres.