Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) a anuntat ca accidentul s-a petrecut pe fondul neadaptarii vitezei. Masina care era condusa de un barbat in varsta de 70 de ani, a iesit de pe carosabil si s-a oprit intr-un gard. In autoturism se mai aflau o femeie in varsta de 24 de ani si un baiat de 3 ani, acestia fiind raniti.

"In urma accidentului a rezultat ranirea a doi pasageri din auto si decesul conducatorului auto. Conducatorul auto detinea permis de conducere. In continuare se efectueaza cercetari pentru stabilirea tuturor circumstantelor producerii accidentului", se arata intr-un comunicat de presa al IPJ, potrivit dcnews.