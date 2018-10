Prima zi a referendumului s-a incheiat cu o prezenta de 5,72%, la urne venind 1.046.583 de votanti, in conditiile in care numarul total de cetateni cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral este de 18.950.674, care au putut vota la referendum in 18.662 de sectii organizate in tara si 378 in strainatate.

Prezenta la vot era de 18,87 la suta, numarul votantilor fiind de 3.450.189 la ora 19.00, duminica, in cea de a doua zi a referendumului de modificare a Constitutiei in sensul redefinirii familiei, potrivit datelor transmise de Biroul Electoral Central (BEC).

Cea mai mare prezenta a fost in judetele Suceava - 28,79%, Dambovita - 26,85 %, Bihor - 26,67 %, Botosani - 25,24%, Neamt - 25,06%.

Cea mai scazuta prezenta s-a inregistrat in Covasna - 7,89%, Harghita - 10,25 %, Satu Mare - 13,80%, Sibiu - 13,88%.

In Bucuresti au votat 14,64% dintre cei 1.790.383 alegatori inscrisi pe liste, respectiv 238.783. In plus, au votat 21.001 persoane pe listele suplimentare si 2.431 de persoane prin intermediul urnei mobile.

In mediul urban au votat 1.705.558 de alegatori, iar in mediul rural 1.744.631.

Un numar de 111.457 de persoane au votat pana duminica la ora 19.00 in sectiile din strainatate, cele mai multe in Italia (25.297), Spania (17.200), Marea Britanie (16.596), Germania(9.772).

Referendumul este valid daca prezenta la vot este de 30%, iar 25% dintre cei care participa voteaza „Da”.