Ea a precizat ca procesul de votare in penitenciare s-a incheiat si ca, dintre cei 14.109 de detinuti, 9.374 au votat sambata, iar restul duminica.

Enache a adaugat ca nu s-au inregistrat incidente in timpul procesului de vot in penitenciare.

"La data de 5 octombrie 2018, in unitatile penitenciare se aflau 21.375 de persoane private de libertate. Dintre acestea, 18.608 au fost identificate cu drept de vot la referendumul national pentru revizuirea Constitutiei. Dintre acestea din urma, 14.678 au formulat cereri pentru a-si exercita acest drept. (...) Conform art. 9 alin. (6) din Hotararea Biroului Electoral Central, 'daca mai mult de 200 de persoane aflate in detentie solicita exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, cererile pot fi depuse, cel mai tarziu, la ora 21:00 in data de 6 octombrie 2018'", preciza vineri ANP.