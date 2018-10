De asemenea, 142 de persoane sunt cercetate pentru comiterea de infractiuni din sfera criminalitatii organizate, informeaza Inspectoratul General al Politiei Romane, prin intermediul unui comunicat.

"In perioada 22 septembrie - 5 octombrie, peste 381 de politisti specializati in combaterea criminalitatii organizate au actionat pentru destructurarea grupurilor infractionale specializate in trafic de persoane, criminalitate informatica, trafic si consum ilicit de droguri si spalare de bani. Astfel, politistii au organizat, in aceasta perioada, 55 de actiuni operative, in cadrul carora au fost efectuate 102 perchezitii domiciliare. Au fost derulate activitati investigative, pentru probarea activitatii infractionale a 142 de persoane, dintre care 46 au fost retinute sau arestate si 8 persoane a fost plasate sub control judiciar", informeaza IGPR.

Au fost indisponibilizate:

56,4 kilograme de cannabis,

5 grame de amfetamina,

11 grame de MDMA,

291 de comprimate de MDMA,

249 de comprimate Ecstasy, 66 de grame de heroina,

65 de doze de heroina,

656,5 grame de hasis,

26 de grame de cocaina,

8 comprimate de metadona,

97 de plante de cannabis,

1 timbru LSD,

20,6 grame de masa vegetala,

1,6 kilograme de substante psihoactive,

160 de plicuri de substante psihoactive,

31 de comprimate, 5 cantare electronice si 11 grindere.

De asemenea, au fost ridicati 55.807 lei, 341.555 euro, 2 autoturisme, 2 motociclete, 1 HDD, 4 laptopuri, 1 tableta, 2 camere video, 56 de telefoane mobile, 31 de cartele SIM, 9 medii de stocare, 8 carduri bancare si 4 cartuse tigari.

In activitatile desfasurate au fost angrenati si politisti din cadrul inspectoratelor de politie judetene, luptatori de la actiuni speciale si jandarmi, a mentionat aceeasi sursa.