Incendiu a izbucnit la podul unei cladiri de pe strada Smardan, folosita ca spatiu de depozitare, iar focul s-a extins si la acoperisul unui alt corp de cladire. Conform ISU Bucuresti-Ilfov, persoanele din imobilele invecinate au fost evacuate, nefiind inregistrati raniti.

La fata locului au ajuns noua autospeciale de stingere, pompierii actionand atat de la inaltime, cu autoscara, cat si prin interiorul cladirilor afectate. Purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti- Ilfov, Daniel Vasile, anunta la debutul interventiei ca accesul in zona a fost restrictionat si ca a fost sistata furnizarea gazului in perimetrul respectiv.

Prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, a precizat ca specialistii vor stabili ulterior finalizarii interventiei pompierilor daca se impune relocarea familiilor.

"Asteptam finalizarea interventiei pentru a intra impreuna cu ISC, specialisti de la Primaria Capitalei, Politie si toate institutiile abilitate, pentru a vedea daca se impune evacuarea cetatenilor si mutarea lor in locuinte de necesitate pe care Primaria Capitalei le are disponibile. Nu stim deocamdata care este starea cladirii, in care locuiau aproximativ 17 familii. A ars acoperisul, dar nu stim cat de afectata este cladirea in integralitatea ei", a spus Speranta Cliseru, potrivit Agerpres.

Ea a mentionat ca interventia pompierilor a fost prompta si "foarte bine organizata", existand un acces bun al echipajelor ISU in vederea stingerii incediului, deoarece autospecialele au fost plasate atat pe str. Smardan, cat si pe str. Selari.

Viceprimarul Aurelian Badulescu a declarat la randul sau ca in cazul in care se impune o relocare a familiilor din locuintele afectate de incendiu, Primaria Capitalei va pune la dispozitie spatiile necesare. Aurelian Badulescu a mentionat ca incendiul a pornit de la o cladire care nu necesita consolidare.