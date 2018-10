Ea a amintit ca procesul de vot continua si duminica in unitatile penitenciare.

Cristina Enache a subliniat ca in cursul procesului de vot pana in prezent nu s-au inregistrat incidente.

"La data de 5 octombrie 2018, in unitatile penitenciare se aflau 21.375 de persoane private de libertate. Dintre acestea, 18.608 au fost identificate cu drept de vot la referendumul national pentru revizuirea Constitutiei. Dintre acestea din urma, 14.678 au formulat cereri pentru a-si exercita acest drept. (...) Conform art. 9 alin. (6) din Hotararea Biroului Electoral Central, 'daca mai mult de 200 de persoane aflate in detentie solicita exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, cererile pot fi depuse, cel mai tarziu, la ora 21,00 in data de 6 octombrie 2018", preciza vineri ANP.

Administratia Nationala a Penitenciarelor amintea ca, potrivit Hotararii BEC din 26 septembrie, persoanele detinute in baza unui mandat de arestare preventiva sau cele care executa o pedeapsa privativa de libertate, dar care nu si-au pierdut drepturile electorale, voteaza prin intermediul urnei speciale. Cererile de votare prin intermediul urnei speciale se fac in scris de catre aceste persoane si se depun la directorii penitenciarelor sau ai locurilor de detinere.

Aceeasi hotarare a BEC prevede ca in ziua votarii directorul penitenciarului sau al locului de detinere, dupa caz, permite accesul echipei biroului electoral al sectiei de votare care se deplaseaza cu urna speciala si cu o stampila cu mentiunea "votat", buletine de vot, extrasul din listele electorale si timbre autocolante necesare pentru a se efectua votarea, in spatiul anume amenajat pentru votare, care trebuie sa beneficieze de dotari minime pentru asigurarea secretului votului.