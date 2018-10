De ore de la inceperea procesului de vot au fost inregistrate 29 de sesizari privind posibile contraventii sau infractiuni in legatura cu referendumul. Fiecare sesizare a fost verificata cu operativitate pentru a fi dispuse masurile prevazute de lege. Pana acum, patru sesizari nu au fost confirmate, restul fiind solutionate sau in curs de verificare. Pentru cinci fapte contraventionale au fost aplicate amenzi in valoare de 6.100 lei. De asemenea, politistii efectueaza cercetari cu privire la savarsirea a cinci infractiuni", a spus purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog, potrivit Agerpres.

Potrivit purtatorului de cuvant al MAI, o membra a Biroului electoral dintr-o sectie din Bucuresti a sesizat faptul ca o persoana ar fi luat de pe masa peste 80 de buletine de vot si ar fi incercat sa fuga cu ele, persoana fiind prinsa imediat de jandarmii care asigurau paza sectiei. In acest caz s-a intocmit dosar penal pentru furt.

Un angajat al unei primarii din Dolj a votat in numele a 17 oameni

In judetul Cluj, o persoana bolnava psihic a fost ajutata sa voteze de un membru al biroului electoral al sectiei de votare, iar la iesire s-ar fi intalnit cu primarul localitatii care i-ar fi dat bani. Politistii fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de corupere a alegatorului, scrie News.ro.

De asemenea, in Giurgiu, primarul unei localitati i-ar fi indemnat pe participantii la o cununie civila sa mearga la vot, iar in judetul Gorj, doi membri ai unei sectii de votare au plecat cu urna speciala, fara a fi insotiti de efective MAI.

"Intr-o comuna din Dolj politistii au fost sesizati de catre un barbat cu privire la faptul ca un angajat al primariei ar fi strans mai multe carti de identitate ale unor cetateni din localitate si ar fi votat in locul acestora. Politistii au descoperit in autoturismul persoanei respective 17 carti de identitate care aveau aplicate pe spate autocolante cu inscriptia Votat. S-a intocmit dosar penal pentru frauda la vot. Un cetatean dintr-o comuna din Botosani a sunat la 112 pentru a sesiza faptul ca nu a fost lasat sa voteze intr-o sectie de votare din municipiul Botosani. Politistii fac cercetari pentru a stabili cu exactitate ce s-a intamplat. Barbatul a votat in cele din urma, dar la o alta sectie de votare. In judetul Giurgiu politistii efectueaza verificari dupa ce au primit o sesizare cu privire la faptul ca primarul unei localitati i-ar fi indemnat pe participantii la o cununie civila sa mearga la vot. In judetul Cluj printr-un apel la 112 a fost semnalat faptul ca o persoana bolnava psihic a fost ajutata sa voteze de un membru al Biroului electoral al sectiei de votare, iar la iesire s-ar fi intalnit cu primarul localitatii care i-ar fi oferit o suma de bani. Se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de corupere a alegatorului. In Gorj, doi membri ai unei sectii de votare au plecat cu urna speciala fara a fi insotiti de angajatii MAI", a afirmat Monica Dajbog.

De asemenea, politistii efectueaza verificari si in cazul sesizarilor privind situatiile de turism electoral.