Iasi: Sute de pelerini veniti la moastele Sf. Parascheva au votat la sectia din apropierea Mitropoliei

Aproape 300 de persoane venite in pelerinaj la Iasi pentru a se inchina la racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva au votat pe listele suplimentare ale sectiei de vot numarul 30, care este amplasata in incinta Scolii "Gheorghe Asachi", in apropiere de Mitropolia Moldovei si Bucovinei.