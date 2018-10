Initial, la numarul de urgenta 112, s-a anuntat faptul ca fata este in stop cardio-respirator dupa ce a incercat sa se spanzure, dar echipajul SAJ a gasit-o constienta.

"Fetita i-a povestit politistului care s-a deplasat la fata locului ca era foarte suparata din cauza ca mama sa a plecat de acasa in urma cu doua luni si s-a stabilit intr-un alt sat. In familie mai sunt trei copii minori, in varsta de 10, 15 si 16 ani, care locuiesc acum doar cu tatal", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Silvia Manta.

Reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui au fost sesizati si vor demara o serie de verificari in familia fetei, pentru a stabili daca se impune luarea unor masuri speciale. Cel mai probabil, fetita va fi introdusa intr-un program de consiliere psihologica.