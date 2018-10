"Sunt dintre cei care cred ca nu poti rade de oricine si din orice: nu razi de un copil care trage sa moara, nu razi de un batran care a uitat sa treaca strada ori nu mai poate sta in picioare, nu razi de sarmanul care iti cere un ajutor...

Nici in gluma nu ar trebui sa vorbim despre ROEXIT!

Si nu „rigorile“ veseliei ne-o impun, ci legea morala.

Gandul meu, in aceasta dimineata, merge catre omul acela – probabil foarte tanar – care a luat drapelul Europei, a scris peste el, cu majuscule, cele sase litere – R, O, E, X, I, T – , le-a colorat in rosu, galben si albastru, iar apoi a trimis creatia lui catre patronul care, cu cateva zile inainte, il tocmise 'designer'.

Nu radeti, dragi prieteni, de ROEXIT: nu e nimic de ras", a scris Mihai Sora pe Facebook.