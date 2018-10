Potrivit datelor Administratiei Nationale de Meteorologie, in saptamana 8 - 15 octombrie 2018, temperatura aerului va avea in general valori apropiate de normele climatologice ale perioadei, cu posibilitatea ca in jumatatea de vest sa se situeze peste acestea, iar precipitatiile vor fi in general deficitare in toate regiunile.

Saptamana 15 - 22 octombrie 2018, temperatura aerului se va caracteriza prin valori apropiate de normele climatologice ale saptamanii in cea mai mare parte a tarii, cu posibilitatea de a fi mai ridicate in jumatatea vestica a teritoriului.

Regimul pluviometric se va situa in general in jurul normelor climatologice, exceptand regiunile vestice, nordice si centrale, unde exista posibilitatea ca acesta sa fie usor deficitar.



In saptamana 22 - 29 octombrie, temperatura aerului va avea valori in general apropiate de normele climatologice ale saptamanii in cea mai mare parte a tarii. Cantitatile de precipitatii vor fi in general apropiate de normele climatologice ale perioadei, existand posibilitatea ca in sud-vestul tarii regimul pluviometric sa fie usor excedentar.

In ultima saptamana a intervalului analizat, respectiv 29 octombrie - 5 noiembrie 2018, mediile valorilor termice se vor situa in jurul normelor climatologice specifice acestei perioade in cea mai mare parte a tarii, scrie Agerpres.

In ceea ce priveste precipitatiile, regimul pluviometric se va situa in jurul valorilor normale ale perioadei, pe intreg teritoriul.

Estimarile meteorologice pentru patru saptamani sunt realizate de catre ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durata. Fenomenele extreme cu o durata scurta de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.