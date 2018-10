Romanii sunt chemati sa se pronunte cu 'Da' sau 'Nu' asupra intrebarii: "Sunteti de acord cu Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?" .

In tara vor fi organizate 18.662 de sectii de votare, iar in Bucuresti - 1.264. Romanii din diaspora vor vota la referendum in 378 sectii de votare. 192 vor fi organizate pe langa misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale, iar 186 - in alte locatii. Cele mai multe sectii de votare vor fi in Italia (58), Spania (48), Republica Moldova (35), Statele Unite ale Americii (32), Marea Britanie (19), Franta (15), Germania (14).

Sectiile de votare se vor deschide, in fiecare zi de referendum, la ora 7:00 si se vor inchide la ora 21:00, informeaza Agerpres.

Unde si cum pot vota romanii

La referendum au dreptul de a participa toti cetatenii romani care au implinit varsta de 18 ani pana in ziua referendumului inclusiv, cu exceptia debililor sau a alienatilor mintal pusi sub interdictie, precum si a persoanelor condamnate prin hotarare judecatoreasca definitiva la pierderea drepturilor electorale.

Cetatenii care, in ziua referendumului national, se afla intr-o alta localitate decat cea in care este inscris in lista electorala pot sa isi exercite dreptul de vot in localitatea respectiva, la orice sectie de votare, urmand a fi inscris intr-o lista suplimentara de catre presedintele biroului electoral al sectiei, pe baza actului de identitate.



Actele de identitate pe baza carora alegatorii pot vota la referendum sunt:

cartea de identitate;

cartea electronica de identitate;

cartea de identitate provizorie;

buletinul de identitate; pasaportul diplomatic;

pasaportul diplomatic electronic;

pasaportul de serviciu si pasaportul de serviciu electronic;

carnetul de serviciu militar, in cazul elevilor din scolile militare;

pasaportul simplu; simplu temporar si simplu electronic cu mentionarea tarii de domiciliu.

Cum se desfasoara procesul de votare

Accesul participantilor la referendum in sala de vot are loc in serii corespunzatoare numarului cabinelor. Fiecare participant va prezenta biroului electoral al sectiei de votare actul de identitate. Biroul electoral, dupa verificarea inscrierii in lista electorala sau dupa inscrierea in lista electorala suplimentara, va inmana participantului buletinul de vot si stampila cu mentiunea "Votat".

Participantul la referendum isi va exprima vointa in mod individual, intr-o cabina inchisa, aplicand stampila "Votat" numai in unul dintre cele doua patrate ale buletinului de vot, corespunzator optiunii sale.

Dupa ce a votat, participantul la referendum va indoi buletinul de vot, astfel ca pagina alba, care poarta stampila de control, sa ramana in afara, dupa care il va introduce in urna, avand grija sa nu se deschida. Stampila incredintata pentru votare se restituie presedintelui, care va aplica pe cartea de alegator stampila de control a sectiei de votare.

Presedintele poate sa ia masuri ca stationarea celui care voteaza in cabina de votare sa nu se prelungeasca nejustificat. Presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice. Suspendarea nu poate depasi o ora si va fi anuntata prin afisare pe usa localului de vot. Durata tuturor suspendarilor nu poate depasi doua ore. In timpul suspendarii, urnele de votare, stampilele, buletinele de vot si toate lucrarile biroului electoral vor ramane sub paza permanenta.

In cabina de vot intra o singura persoana - Prezenta oricarei persoane in cabinele de vot in afara celei care voteaza este interzisa. Participantul la referendum, care, din motive temeinice, constatate de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, nu poate sa voteze singur, are dreptul sa cheme in cabina de votare un insotitor ales de el, in scopul de a-l ajuta.

Persoanele netransportabile din cauza de boala sau de invaliditate pot solicita urna mobila

Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), cererile persoanelor netransportabile din cauza de boala sau de invaliditate, care nu se afla in institutii sanitare sau de ocrotire sociala si care doresc sa voteze prin intermediul urnei speciale, se depun la biroul electoral al celei mai apropiate sectii de votare, insotite de copii ale actelor din care rezulta starea de sanatate ori de invaliditate. Cererile pot fi depuse de orice persoana, inclusiv in orice zi a votarii, cu suficient timp inaintea incheierii procesului electoral.

Cererile de votare prin intermediul urnei speciale trebuie datate si semnate olograf si vor cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau resedinta, seria si numarul actului de identitate ale fiecarui alegator.

De asemenea, alegatorii care, la data scrutinului, sunt internati intr-o unitate sanitara publica sau privata, camin pentru persoane varstnice ori de alte asemenea asezaminte sociale publice sau private pot solicita exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale biroului electoral al celei mai apropiate sectii de votare.

Detinutii vor vota la urna speciala

Persoanele detinute in baza unui mandat de arestare preventiva sau cele care executa o pedeapsa privativa de libertate, dar care nu si-au pierdut drepturile electorale voteaza prin intermediul urnei speciale.

Cele asupra carora s-a luat masura arestului la domiciliu voteaza si ele prin intermediul urnei speciale, in conditiile in care formuleaza o cerere in acest sens catre biroul electoral al sectiei de votare in a carei raza teritoriala se afla imobilul.

Curtea Constitutionala are ultimul cuvant in validarea referendumului

Rezultatele centralizate la nivel national de catre BEC, cuprinzand numarul voturilor valabil exprimate pentru fiecare raspuns de pe buletinul de vot si numarul voturilor nule, se inainteaza, cu paza militara, la Curtea Constitutionala, in termen de 24 de ore de la incheierea centralizarii.

CCR prezinta Parlamentului un raport cu privire la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului national si confirma rezultatele acestuia.

Legea de revizuire a Constitutiei intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii Curtii Constitutionale de confirmare a rezultatelor referendumului. CCR publica rezultatul referendumului in Monitorul Oficial al Romaniei si in presa.

Conditii de validare a referendumului

Potrivit Legii 3/2000, ca referendumul national sa fie valabil este necesara o prezenta la urne a cel putin 30% dintre persoanele inscrise pe listele electorale permanente. Referendumul va fi validat daca optiunile valabil exprimate reprezinta cel putin 25% din cei inscrisi pe listele electorale permanente.

Propunerea legislativa de revizuire a Constitutiei care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie a fost adoptata in luna septembrie de Senat.

Potrivit modificarii propuse pentru articolul 48 din Constitutie, "Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie, pe egalitatea acestora si pe dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor".

Articolul 48 din Constitutie prevede ca ''Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti''.