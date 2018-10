Platformele de video streaming sunt urmarite zilnic de 27% dintre onlinerii romani, in timp ce pentru jocurile online sau in retea opteaza 23% dintre acestia. Romanii care isi petrec timpul liber in mediul online sunt dispusi sa plateasca pentru a asculta muzica. Astfel, 13% apeleaza zilnic la site-uri sau aplicatii de muzica platite. O alta modalitate de relaxare este reprezentata de urmarirea blog-urilor (11%), vlog-urilor (10%) sau de citirea horoscopului (10%). Descarcarea filmelor online reprezinta, la randul sau, o activitate zilnica pentru 9% din populatia utilizatoare de internet, aceasta modalitate de petrecere a timpului liber inregistrand insa un procent de 41%, daca ne raportam la consumul saptamanal.

„Referindu-ne la consumul de muzica prin intermediul Youtube-ului, observam, asa cum era de asteptat, o mai mare orientare a tinerilor cu varsta cuprinsa intre 18-30 de ani: 64% / vs / 43% media nationala”, afirma Julien Zidaru, Managing Partner EXACT Business Solutions. Tot tinerii sunt cei care consuma in mai mare masura continutul platformelor de video streaming: 43% / vs/ 22%, procent inregistrat in cazul adultilor cu varste cuprinse intre 31-45 de ani si doar 16% pentru categoria de varsta 46-65 de ani. „Interesant de remarcat este faptul ca jocurile online sau in retea sunt apreciate si utilizate in egala masura de toti romanii care-si petrec timpul online, indiferent de varsta, gen sau nivel de educatie”, mai adauga Julien Zidaru.

Informatiile despre vreme – in topul cautarilor zilnice

Referindu-ne de aceasta data la informatiile cautate in mediul online in timpul liber, cel mai mare interes este manifestat pentru cele legate de starea vremii: 41%. La mica distanta se regasesc stirile nationale si internationale (39%), urmate mai apoi de subiecte de cultura generala (20%) si teme ce tin de sanatate, nustritie si dieta (15%).

Potrivit unui comunicat remis 9am, informatiile apartinand ultimei categorii prezinta mai mult interes in randul femeilor, 20% cautand zilnic astfel de subiecte / vs / 10%, procent inregistrat in cazul utilizatorilor de gen masculin. Analizand in continuare informatiile de interes pentru public, atat pe categorii de gen, cat si in functie de educatie, constatam ca barbatii cu educatie superioara sunt cei mai orientati spre categoria stirilor. Ei le acceseaza in procent de 49%, cu +10% fata de media nationala (39%). Pentru tineri insa, aceste subiecte nu sunt la fel de atractive. Ei aleg sa citeasca stiri online in procent de doar 29%, cu -10% fata de media nationala (39%) si -20% fata de procentul inregistrat in cazul persoanelor cu varste cuprinse intre 46-65 de ani (49%).

Informatiile sunt parte a celui de-al doilea val al studiului „Digital ®Evolution: Connected Consumer Monitor”, realizat de EXACT Business Solutions in luna iunie 2018. Universul cercetarii a fost reprezentat de persoane cu varste cuprinse intre 18 si 65 de ani, rezidente in mediul urban si rural si utilizatoare de internet. Volumul esantionului a fost de 1051 respondenti. Acestia au fost selectati din panelul EXACT Business Solutions, care contine peste 50.000 de respondenti, chestionarul fiind administrat online.