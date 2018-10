"Ziua Mondiala a Educatiei poate fi un bun prilej pentru a face un bilant in legatura cu invatamantul national.

Cu totii suntem de acord ca scoala romaneasca trece prin perioade grele. Vorbim despre abandon scolar record, fonduri insuficiente, profesori care pleaca din sistem, parinti dezamagiti, ministri care stau in functie doar cateva luni si diplome care nu reflecta cunostinte sau abilitati reale pentru piata muncii.

De 6 ani de zile fac parte din Comisia pentru Invatamant din Camera Deputatilor. Am initiat un pachet de legi pentru combaterea abandonului scolar prin programe precum: ”After-School”, ”Alimentatia sanatoasa in scoli”, ”Transport gratuit pentru profesorii si elevii navetisti” sau formarea unei retele de ”Consilieri scolari”. Am organizat zeci de dezbateri si intalniri cu reprezentanti ai guvernelor, ai parintilor, scolilor si mediului de afaceri pentru a incuraja investitiile in dezvoltarea invatamantului profesional-dual.

O parte dintre aceste proiecte s-au materializat in legi. O parte sunt testate. Iar cele mai multe au fost respinse sau zac prin sertarele comisiilor de specialitate. Marea dezamagire a fost ca toate partidele le-au sustinut in public si le-au trecut in programele de guvernare, unii colegi din alte partide chiar le-au semnat, insa la vot s-au comportat diferit. Cand au ajuns la guvernare au tot spus ca ”masurile sunt bune, dar momentan nu sunt bani”. In educatie nu se reduce totul la bani. Pentru a pune in practica programul de formare a viitorilor profesori (Masteratul Didactic) nu este nevoie de multi ani. Pentru a evalua si clasifica programele universitare nu este nevoie de bani. Ci doar de dorinta de a fi onesti si a finanta zonele care fac performanta si pot genera dezvoltare si cunoastere.

In educatie nu ar trebui politizate proiectele. Trebuie sa cantarim daca o masura este in favoarea elevului, parintelui, profesorului si a societatii si sa o adoptam. Orice clipa pierduta inseamna inca o generatie care nu va beneficia de un sistem de invatamant performant.

Imi doresc ca la fiecare aniversare a acestei zile sa vorbim despre realizari si nu despre esecuri sau destine frante. Imi doresc ca Romania sa fie o tara competitiva si dezvoltata. Acest lucru este posibil daca sistemul de invatamant va fi unul de calitate. Putem atrage nu doar noi investitii prin forta de munca bine calificata sau rezultatele stiintifice/tehnologice, ci si tineri din alte tari care sa-si doreasca sa urmeze un program educational in tara noastra. Educatia trebuie vazuta si ca un demers economic – cine investeste in calitate, realizeaza si profit!

Asadar, sa profitam de aceasta ocazie pentru ca inca avem profesori minunati, scoli cu o traditie bogata si rezultate internationale foarte bune pe anumite domenii", a scris Raluca Turcan pe Facebook.